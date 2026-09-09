Γρηγόρης Αρναούτογλου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Εκεί που θα πας να ηρεμήσει η ψυχούλα σου»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε ξαφνικά την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών το απόγευμα της Τετάρτης (09.09.2026). Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έκανε μία συγκινητική ανάρτηση για τον θάνατό του λίγες ώρες αργότερα.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θέλησε να πει το δικό του «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη και έγραψε μερικά συγκινητικά λόγια στο Instagram για τον αιφνίδιο χαμό του τραγουδιστή.

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Συγκεκριμένα, ο γνωστός παρουσιαστής ευχήθηκε να ηρεμήσει η ψυχή του γνωστού καλλιτέχνη.

«Καλό ταξίδι Γιώργο… εκεί που θα πας να ηρεμήσει η ψυχούλα σου…», έγραψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην ανάρτηση που έκανε για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση αυτά που έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε από την κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι στο «Ελπίς» όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 17:30 της Τετάρτης.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν το παιδί της νύχτας που κατάφερε να «ανήκει» σε όλους και έγινε ένας από τους μεγαλύτερους σταρ.