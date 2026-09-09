Χρήστος Δάντης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Όπως υπηρέτησες την τέχνη του τραγουδιού, αναρχικά, έτσι θα σε θυμάμαι»

Σε σοκ βρίσκεται ο καλλιτεχνικός χώρος και όχι μόνο, στο άκουσμα της είδησης ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών το μεσημέρι της Τετάρτης (09.09.2026). Ο Χρήστος Δάντης «παγωμένος» από την είδηση του θανάτου, έκανε μία ανάρτηση στο Instagram για την τραγική απώλεια του τραγουδιστή.

Ο Χρήστος Δάντης έγραψε για τον Γιώργο Μαζωνάκη «όπως υπηρέτησες την τέχνη του τραγουδιού, αναρχικά, έτσι θα σε θυμάμαι Γιωργάρα. Δε μπορώ να γράψω άλλα, έχω παγώσει… Καλό σου ταξίδι αγόρι μου… ΜΑΖΩ».

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Στη συνέχεια ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου και διαπιστώθηκε ο θά-νατός του στις 17:30.