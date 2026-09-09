Γιώργος Λαμπάτος: Ο Νίκος Οικονομόπουλος, χωρίς να με γνωρίζει, μου έδωσε ένα πολύ μεγάλο ποσό

Ο Γιώργος Λαμπάτος είναι ένας καλλιτέχνης που του αρέσει να μοιράζεται δημοσίως τις προσωπικές του αλήθειες. Μάλιστα έχει μιλήσει πολλές φορές με λόγια αγάπης και ευγνωμοσύνης για τον Μάρκο Σεφερλή. Πρόσφατα αποκάλυψε ότι και ο Νίκος Οικονομόπουλος τον έχει βοηθήσει οικονομικά.

Ο γνωστός ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στο Λοιπόν και τον Παναγιώτη Βαζαίο, αναφέροντας ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής του έδωσε πολλά χρήματα για να τον ενισχύσει και μάλιστα χωρίς να τον γνωρίζει. Ο Γιώργος Λαμπάτος διευκρίνισε ότι τον είχε δει στις πρόβες σε ένα θέατρο και του έδωσε ένα μεγάλο ποσό.

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«(σ.σ. Με βοήθησε ο Νίκος Οικονομόπουλος. Και θέλω να πω ότι αυτός ο άνθρωπος, χωρίς να με γνωρίζει, μου έδωσε ένα πολύ μεγάλο ποσό. Δεν με γνώριζε. Με είχε δει στις πρόβες μέσα σε ένα θέατρο και μου έδωσε ένα πακέτο με χρήματα. Ήταν κάτι πραγματικά απίστευτο.

Από όσο κατάλαβα, είναι ένας άνθρωπος που πιστεύει πολύ στον Θεό και θεωρεί ότι το να βοηθάς έναν συνάνθρωπό σου είναι μια πράξη που έχει κάτι το θεϊκό. Ήταν πραγματικά τρομερό αυτό που έκανε», αποκάλυψε ο Γιώργος Λαμπάτος.

«Ο Μάρκος Σεφερλής είναι φύλακας άγγελός μου. Οπωσδήποτε είναι. Πιστεύω ότι ο Θεός έστειλε τον Μάρκο. Είναι ο μοναδικός άνθρωπος που μπορούσε να μου προσφέρει αυτό που μου προσφέρει σήμερα: δουλειά με τέτοια ένταση και δημιουργικότητα. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει τη δυνατότητα να κάνει τόσες πολλές παραστάσεις και να έρχεται ο κόσμος να τον βλέπει.

Εγώ αισθάνομαι τεράστια χαρά και τιμή που βρίσκομαι δίπλα του και τον στηρίζω σε αυτή την προσπάθεια, όπως με στηρίζει κι εκείνος δίνοντάς μου τη δυνατότητα να δουλεύω. Και, το σημαντικότερο, να πάρω κι εγώ τη ζωή μου στα χέρια μου. Να νιώσω ξανά δημιουργικός και να μπορέσω να φτιάξω τη ζωή μου από την αρχή», δήλωσε στην ίδια συνέντευξη για τον Μάρκο Σεφερλή ο Γιώργος Λαμπάτος.