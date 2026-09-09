Πάνος Κιάμος για θάνατο Γιώργου Μαζωνάκη: «Καλό ταξίδι φίλε, δεν μπορώ να το πιστέψω»

Ο ξαφνικός θάνατός του έχει συγκλονίσει τον χώρο της τέχνης, καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας από τους πιο ταλαντούχους και δημοφιλείς καλλιτέχνες της γενιάς του. «Μουδιασμένος» ο καλλιτεχνικός χώρος άρχισε να κάνει συγκινητικές αναρτήσεις για τον χαμό του γνωστού τραγουδιστής. Ο Πάνος Κιάμος έκανε στο Instagram μία συγκινητική ανάρτηση.

Ο Πάνος Κιάμος και ο Γιώργος Μαζωνάκης είχαν μία στενή φιλική σχέση και μάλιστα είχαν συνεργαστεί στις αθηναϊκές πίστες. Τη σεζόν 2019-2020 ένωσαν τις δυνάμεις του στο «Fever», σε μία μουσική παράσταση με τον τίτλο «The Mad Men Show», όπου συμμετείχε και ο Δήμος Αναστασιάδης.

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«Καλό ταξίδι φίλε Γιώργο… Δεν μπορώ να το πιστέψω!!! Η φωνή, η ψυχή και τα τραγούδια σου θα μείνουν για πάντα στις καρδιές μας. Καλό παράδεισο…», έγραψε ο Πάνος Κιάμος.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι.

Στη συνέχεια ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 17:30.

Μέσα στον περασμένο Ιούλιο, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πραγματοποιήσει την τελευταία του δημόσια εμφάνιση, ενώ ταυτόχρονα είχε δώσει και την τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη.