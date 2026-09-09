Κατερίνα Καινούργιου «Αντίο Γιώργο Μαζωνάκη, θα μας λείψεις πολύ»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε ξαφνικά την Τετάρτη (09.09.2026) και ο θάνατός του έχει προκαλέσει σοκ και πόνο στο πανελλήνιο, καθώς ήταν ένας από τους πιο αγαπημένους τραγουδιστές της γενιάς του. Πλήθος αναγνωρίσιμων προσώπων θέλησαν να τον αποχαιρετήσουν δημοσίως, ανάμεσά τους και η Κατερίνα Καινούργιου.

Η Κατερίνα Καινούργιου που γνώριζε τον Γιώργο Μαζωνάκη και στο παρελθόν τον έχει φιλοξενήσει στην εκπομπή της, έκανε μία λιτή ανάρτηση και αναφέρθηκε στον αιφνίδιο χαμό του.

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«Αντίο Γιώργο, θα μας λείψεις πολύ», έγραψε στην ανάρτησή της η Κατερίνα Καινούργιου, δημοσιεύοντας παράλληλα μια κοινή τους φωτογραφία.

Με βάση τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε από την κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι στο «Ελπίς» όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 17:30 της Τετάρτης.

Ποιο ήταν το παιδί της νύχτας που κατάφερε να «ανήκει» σε όλους και έγινε ένας από τους μεγαλύτερους σταρ.