Ναταλία Γερμανού για Good Job Nicky: Δεν ξέρω αν είχε θέμα με τον ήχο, αλλά δεν ήταν αυτό που περιμέναμε

Η Ναταλία Γερμανού σχολίασε το πρωί του Σαββάτου (14-02-2026), όλα όσα έγιναν στους δύο ημιτελικούς του «Sing For Greece» για τη Eurovision, στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» με την Κατερίνα Καραβάτου. Όπως είπε ο Akylas έχει ξεωρίσει. Της άρεσαν ιδιαίτερα οι Koza Mostra, ενώ για τον Good Job Nicky ανέφερε, πως δεν βρέθηκε στην καλύτερη βραδιά του.

Η Ναταλία Γερμανού πιθανολόγησε πως ίσως υπήρχε τεχνικό πρόβλημα και ο ήχος δεν ήταν σωστός, κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του Good Job Nicky. Τον Akyla, τον παρομοίασε με τρακτέρ, που πέρασε και τα ισοπέδωσε όλα, όπως είπε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μου άρεσαν πολύ οι δύο βραδιές. Ήταν πάρα πολύ ωραία οργανωμένες, σκηνοθετημένες, μου άρεσαν τα κείμενα, οι παρουσιαστές και η χημεία τους. Βρήκα πολύ ωραίες φωνές ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους αλλά δεν μπορώ να πω ότι συμφωνώ με όλους όσοι προκρίθηκαν», είπε αρχικά η Ναταλία Γερμανού στην τοποθέτησή της.

«Ξετρελάθηκα με τους Koza Mostra, είμαι φαν της φωνής του Ηλία Κόζα», είπε στη συνέχεια η στιχουργός και παρουσιάστρια. «Θα μου επιτρέψετε να πω μία unpopular opinion για τον Good Job Nicky. Ενώ είναι ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, δεν πιστεύω ότι χθες ήταν στην καλύτερή του βραδιά. Δεν ξέρω αν είχε θέμα με τον ήχο, αλλά δεν ήταν αυτό που περιμέναμε και φανταζόμασταν. Ξέρουμε τις δυνατότητές του αλλά χθες ένιωσα ότι ήταν ένα κλικ κάτω φωνητικά», σχολίασε η Ναταλία Γερμανού για τον ταλαντούχο τραγουδιστή και γιο του Γιάννη Πάριου.

«Ο Ακύλας έχει ξεχωρίσει από την πρώτη στιγμή, μην κρυβόμαστε τώρα. Και είναι λίγο άδικο για τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους. Ήταν σαν ένα τρακτέρ που πέρασε και τα ισοπέδωσε όλα», ανέφερε σε άλλο σημείο της κουβέντας η Ναταλία Γερμανού.

Tην Κυριακή 15 Φεβρουαρίου θα διεξαχθεί το τελευταίο μέρος του «Sing for Greece» για να αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής, που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision του 2026. Τα τραγούδια που έχουν προκριθεί είναι 14 και τα στοιχήματα δίνουν και παίρνουν, μετά τον δεύτερο ημιτελικό.