Ναταλία Γερμανού για τις καταγγελίες σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη: «Είδαμε πρώτα το τρέιλερ της μήνυσης»

Ναταλία Γερμανού και Γιώργος Μαζωνάκης γνωρίζονται από το ξεκίνημα της καριέρας του τραγουδιστή, στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Καλύτερα Δε Γίνεται» αναφέρθηκε στην καταγγελία του μουσικού σε βάρος του καλλιτέχνη, χωρίς όμως να θέλει για την ώρα να πάρει θέση.

Η Ναταλία Γερμανού επιφυλάχθηκε να αναπτύξει το σκεπτικό της μελλοντικά και προσπάθησε να εξηγήσει τους λόγους. Ο Γιώργος Μαζωνάκης επισημαίνει δια του δικηγόρου που τον εκπροσωπεί, ότι δεν δέχεται ούτε λέξη από το περιεχόμενο της καταγγελίας σε βάρος του.

Στο ξεκίνημα της εκπομπής, η Ναταλία Γερμανού ανέφερε: «Θέλω να σας πω κάτι, γιατί φαντάζομαι ότι με ξέρετε τόσα χρόνια, θα ήταν κοροϊδία και το αποφεύγω αυτό, ειδικά στη μεταξύ μας σχέση που μετράει 30 χρόνια και βάλε, να μη σας πω ευθέως και ξεκάθαρα, κοιτώντας σας στα μάτια, ότι σαφώς και έχω άποψη για το θέμα.

Όμως, αυτή τη στιγμή, μέσα από το τηλεοπτικό βήμα αυτής της εκπομπής, το οποίο είναι δανεικό, δεν μου ανήκει, ανήκει στο κανάλι, δεν είναι αυτή τη στιγμή η ώρα να βγω εγώ και να σας πω ότι εγώ «ως Ναταλία πιστεύω ότι…».

Τη γνώμη μου την έχω, την άποψή μου την έχω. Όμως, προσωρινά θα την κρατήσω για τον εαυτό μου, νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό και το δίκαιο, μέχρι τουλάχιστον να ξεκαθαριστεί νομικά η υπόθεση. Αλλά επειδή με ξέρετε και με διαβάζετε σαν ανοιχτό βιβλίο όλα αυτά τα χρόνια, είμαι βέβαιη ότι ξέρετε πως έχω άποψη για το θέμα» είπε η παρουσιάστρια.

Στη συνέχεια, στην εκπομπή μίλησε ο δικηγόρος του καλλιτέχνη, κ. Χαράλαμπος Λυκούδης, με τον οποίο η παρουσιάστρια σχολίασε μια ασυνήθιστη πτυχή της υπόθεσης. «Το παράξενο, αν μπορώ να πω, μέσα στα διάφορα παράξενα που έχει αυτή η υπόθεση, είναι ότι είναι από τις ελάχιστες φορές, ίσως και η μοναδική, που βλέπουμε πρώτα ένα τρέιλερ μιας μήνυσης. Προηγήθηκε μια διαφήμιση ότι θα δείτε τι έχει να γίνει» τόνισε η Ναταλία Γερμανού.

Η παρουσιάστρια του Alpha, η οποία διατηρεί φιλική σχέση με τον καλλιτέχνη και μάλιστα στο παρελθόν, οι δυο τους είχαν συνεργαστεί επαγγελματικά.