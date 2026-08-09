Η Λένα Παπαληγούρα συγκινεί: «Δεν υπάρχει μέρα που να μην σκεφτώ τον πατέρα μου»

Η Λένα Παπαληγούρα μίλησε για τον πατέρα της και πρώην υπουργό Δικαιοσύνης της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάση Παπαληγούρα, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή τον Φεβρουάριο του 2026.

Η γνωστή ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ! και τον Αστέρη Κασιμάτη και μίλησε για το πόσο πολύ της λείπει από το πλάι της ο αγαπημένος της πατέρας. Η Λένα Παπαληγούρα τόνισε ότι πριν πεθάνει ο πατέρας της ήταν πολύ κοντά του.

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«Δεν υπάρχει μέρα που να μην τον σκεφτώ. Μου λείπει πάρα πολύ και δεν νομίζω ότι θα σταματήσει ποτέ να μου λείπει. Απλά τώρα μπορώ και σκέφτομαι και τις πιο ευχάριστες αναμνήσεις μας. Σίγουρα είμαι πολύ τυχερή γιατί έχω οικογένεια, και όταν έχεις οικογένεια η ζωή τρέχει», εξομολογήθηκε η Λένα Παπαληγούρα.

«Πλήρης δεν μπορείς να νιώσεις ποτέ στην απώλεια. Πάντα θα ήθελες κι άλλο. Του είπα πολλά πράγματα. Ζήσαμε πολύ κοντά, ειδικά τον τελευταίο καιρό πριν φύγει από τη ζωή. Ήθελα να είμαι δίπλα του. Ήταν συνειδητή επιλογή μου. Αισθάνομαι ότι ήμουν εκεί όσο πιο πολύ μπορούσα», πρόσθεσε για τον θάνατο του πατέρα της η Λένα Παπαληγούρα.

Ο Αναστάσης Παπαληγούρας, βουλευτής Κορινθίας, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών το πρωί της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου 2026. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.