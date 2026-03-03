Ναταλία Λιονάκη: Ειρωνείες και ξέσπασμα από τη μητέρα της μοναχής Νεκταρίας – «Κρίμα, έχασε τόσο ωραίο όνομα»

Η μοναχή Νεκταρία, όπως λέγεται τώρα η Ναταλία Λιονάκη, συνεχίζει στο δρόμο που επέλεξε πριν από χρόνια. Έχει εγκατασταθεί το τελευταίο διάστημα στην Τανζανία και δίνει όλη της την φροντίδα, σε ανθρώπους με AIDS. Οι αποφάσεις ζωής που έχει πάρει, μπορεί να έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στενών συγγενών της, αλλά η ίδια δείχνει να έχει βρει τη γαλήνη της.

Η μητέρα της μοναχής Νεκταρίας κλήθηκε να σχολιάσει τις νέες εικόνες από το έργο της κόρης της στην Αφρική και ξέσπασε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1. Όπως είπε, έδωσε τα πάντα για να μεγαλώσει σωστά τη Ναταλία Λιονάκη, αλλά εκείνη την πίκρανε. Την ειρωνεύτηκε μάλιστα με αφορμή την αλλαγή του ονόματός της, σε Νεκταρία από Φεβρωνία. Δεν μπορεί να αποδεχτεί τις επιλογές της κόρης της.

«Κρίμα έχασε τόσο ωραίο όνομα, Φεβρωνία. Τώρα για γέλια είμαστε η για κλάματα; Δεν με αφορά το θέμα. Νομίζεις ότι όλοι αυτοί που είναι με τους παπάδες, είναι με τον Θεό; Εγώ απέδειξα ότι δεν είναι. Θες να πεις ότι εάν νηστεύεις, θα πει ότι είσαι και καλός χριστιανός; Ο Χριστός δεν έλεγε ούτε να πηγαίνω να φιλάω τις εικόνες, ούτε να νηστεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ, ούτε να φοράω μακριά, ούτε, ούτε, ούτε…», ανέφερε αρχικά.

Και ξέσπασε: «Μου είναι τελείως αδιάφορο το παιδί μου. Είναι κόρη μου αυτό; Αφού δεν έχει μάνα. Εγώ είμαι κατά σάρκαν μάνα. Έτσι δεν είπαν; Δηλαδή τη γέννησα, την παράτησα, μεγάλωσε μόνη της. Την ζωή μου όλη την είχα αφιερώσει στο παιδί μου. Στη ζωή μου όσο μεγάλωνα αυτό το παιδί, δεν είχα πρόγραμμα για εμένα.

Το πρόγραμμά μου ήταν το πρόγραμμα του παιδιού μου. Τι θα φάει, τι ώρα θα διαβάσει, τι ώρα θα κοιμηθεί, τι ώρα θα κάνει μπάνιο, πώς θα την σπουδάσω. Δεν είχα άλλο πρόγραμμα στη ζωή μου. Αρρώσταινα και εγώ δεν πήγαινα στο γιατρό. Δεν είχα χρόνο να πάω στον γιατρό. Έπρεπε τον χρόνο μου και αυτόν τον λίγο να τον δίνω στο παιδί μου.

Η αχαριστία στο μεγαλείο της. Ε το πήρα απόφαση. Αφού δεν έχει αυτή μάνα, έχω εγώ κόρη; Γιατί να πονάω; Τα έχω βάλει όλα σε ένα συρτάρι και τα έχω κλείσει. Δεν αξίζει τον κόπο».

«Εγώ το τηλέφωνό μου δεν το έχω αλλάξει, ούτε το σπίτι μου. Αν ήθελε να έρθει σε επαφή μαζί μου θα ερχόταν. Εγώ δεν μπορώ να έρθω σε επαφή μαζί της. Αν αυτή είναι η επιθυμία του παιδιού μου να μην με βλέπει, έχει κάθε δικαίωμα. Εμείς οι γονείς είμαστε υποχρεωμένοι να οπλίσουμε το παιδί μας» είχε πει προ μηνών η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη.