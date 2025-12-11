Ναταλία Λιονάκη: Η μοναχή Φεβρωνία στην Κένυα μέσα από νέες εικόνες που έρχονται στο φως

Η μοναχή Φεβρωνία, όπως λέγεται τώρα η Ναταλία Λιονάκη, συνεχίζει στο δρόμο που επέλεξε πριν από χρόνια. Ζει στην Κένυα και με ταπεινότητα και προσπαθεί να βοηθήσει ορφανά παιδιά, μακριά από τη λάμψη και την προβολή.

Η μοναχή Φεβρωνία έχει μια άκρως διαφορετική καθημερινότητα στην Αφρική. Η ζωή που έκανε, ως Ναταλία Λιονάκη, ανήκει όπως φαίνεται οριστικά στο παρελθόν. Οι αποφάσεις ζωής που έχει πάρει, μπορεί να έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στενών συγγενών της, αλλά η ίδια δείχνει να έχει βρει τη γαλήνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εκπομπή «Super Κατερίνα» και ο δημοσιογράφος, Ανδρέας Καραγιάννης, το πρωί της Πέμπτης 11 Δεκεμβρίου παρουσίασαν νέες φωτογραφίες της Μοναχής Φεβρωνίας, η οποία υποδέχτηκε τον Αρχιεπίσκοπο Κένυας, τον κύριο Μακάριο, στο ορφανοτροφείο – μοναστήρι, το οποίο φτιάχνει η ίδια μαζί με δύο μοναχές.

Οι πληροφορίες και οι εικόνες από τη ζωή της μοναχής Φεβρωνίας σήμερα είναι ελάχιστες, καθώς η ίδια επιλέγει να ζει απλά και ταπεινά. Τα φώτα της δημοσιότητας ανήκουν οριστικά, όπως φαίνεται, στο παρελθόν. Αυτός ο κύκλος έχει κλείσει.

Όλα αυτά την ώρα που η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη πιστεύει πως δεν έχει πλέον παιδί. Μέσα της υπάρχει ένας άσβεστος πόνος από την τροπή που πήρε η ζωή της κόρης της.

«Εγώ το τηλέφωνό μου δεν το έχω αλλάξει, ούτε το σπίτι μου. Αν ήθελε να έρθει σε επαφή μαζί μου θα ερχόταν. Εγώ δεν μπορώ να έρθω σε επαφή μαζί της. Αν αυτή είναι η επιθυμία του παιδιού μου να μην με βλέπει, έχει κάθε δικαίωμα. Εμείς οι γονείς είμαστε υποχρεωμένοι να οπλίσουμε το παιδί μας» είχε πει προ ημερών η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη.