Ναταλία Λιονάκη: «Η μοναχή Φεβρωνία συγκινήθηκε όταν έμαθε για τα χρήματα που της οφείλονται από σειρές» λέει φίλη της

Η μοναχή Φεβρωνία, όπως λέγεται τώρα η Ναταλία Λιονάκη, συνεχίζει στο δρόμο που επέλεξε πριν από χρόνια. Έχει εγκατασταθεί το τελευταίο διάστημα στην Τανζανία και δίνει όλη της την φροντίδα, σε ανθρώπους με AIDS. Φίλη της, που διατηρεί ακόμα επικοινωνία μαζί της, παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Weekend Live» του ΣΚΑΪ και αποκάλυψε την πρώτη αντίδραση της μοναχής, όταν έμαθε ότι της οφείλονται χρήματα από σειρές στις οποίες είχε πρωταγωνιστήσει.

Η Ναταλία Λιονάκη έκανε την πρώτη της εμφάνιση στην τηλεόραση το 2002 όταν πήρε έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στην καθημερινή σειρά του Mega Channel «Φιλοδοξίες». Η τελευταία της τηλεοπτική σειρά ήταν τη σεζόν 2008-2009 όταν πρωταγωνίστησε στην κωμική σειρά «40 Κύματα» στον ANT1. Πλέον η ίδια έχει γυρίσει σελίδα στη ζωή της και έχει βρει τη γαλήνη της. Η μοναχή Φεβρωνία ακολουθεί τον δρόμο της καρδιάς της, μακριά από την Ελλάδα.

Η φίλη της πρώην ηθοποιού ανέφερε πως η πρώτη σκέψη της μοναχής Φεβρωνίας, ήταν πως με τα χρήματα που της οφείλονται, θα σωθούν άνθρωποι. Ο Σπύρος Μπιμπίλας είχε αναφέρει προ ημερών ότι της οφείλεται ένα ποσό κοντά στα 10.000 ευρώ, το οποίο όμως μπορεί να εισπράξει αποκλειστικά και μόνο η ίδια. «Τα χρήματα της Ναταλίας υπάρχουν στο σωματείο Διόνυσος» είχε αναφέρει ο ηθοποιός και βουλευτής.

Η φίλη της μοναχής Φεβρωνίας δήλωσε χαρακτηριστικά στην εκπομπή του ΣΚΑΪ πως: «να ‘ναι ευλογημένο αυτό το ταλαιπωρημένο πλάσμα, σαν να γεννήθηκε για να δίνει. Πόσες μέρες και νύχτες έχω κλάψει με όσα μου έχει διηγηθεί. Ζούσε την οικογένεια της και έλαβε αχαριστία».

«Τώρα ζει χιλιάδες ανθρώπους και παιδιά και εισπράττει αγάπη. Η ζυγαριά είναι υπέρ της και ο ουράνιος μισθός μεγάλος» πρόσθεσε.

Αμέσως μετά εστίασε στα χρήματα που οφείλονται στη μοναχή Φεβρωνία από τη συμμετοχή της σε τηλεοπτικές σειρές: «Όταν πληροφορήθηκε την είδηση για τα λεφτά από το σωματείο ηθοποιών συγκινήθηκε και δάκρυσε λέγοντας: “Πόσα παιδάκια θα καταφέρουμε να σώσουμε με αυτά τα λεφτά”, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της».

«Εγώ το τηλέφωνό μου δεν το έχω αλλάξει, ούτε το σπίτι μου. Αν ήθελε να έρθει σε επαφή μαζί μου θα ερχόταν. Εγώ δεν μπορώ να έρθω σε επαφή μαζί της. Αν αυτή είναι η επιθυμία του παιδιού μου να μην με βλέπει, έχει κάθε δικαίωμα. Εμείς οι γονείς είμαστε υποχρεωμένοι να οπλίσουμε το παιδί μας» είχε πει προ μηνών η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη.