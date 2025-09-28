Ναταλία Λιονάκη: Μοναχή απαντά στη μητέρα της πρώην ηθοποιού – «Ήταν ένα βασανισμένο πλάσμα που δε γελούσε, καλή μετάνοια»

Η Ναταλία Λιονάκη πλέον ονομάζεται μοναχή Φεβρωνία και ζει σε μοναστήρι στην Κένυα, ωστόσο η μητέρα της πρώην ηθοποιού δεν μπορεί να δεχτεί την απόφασής της και πρόσφατα είχε ένα δημόσιο ξέσπασμα.

Την Κυριακή (28.09.2025) μία μοναχή μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και απάντησε στη μητέρα της άλλοτε επιτυχημένης καλλιτέχνιδας, αναφέροντας ότι η Ναταλία Λιονάκη ήταν ένα βασανισμένο πλάσμα που δε γελούσε.

«Όλοι εμείς που ζήσαμε τα αρχικά βήματα της αδελφής μας μοναχής Φεβρωνίας κατά την είσοδό της στον μοναχισμό γνωρίζουμε την αλήθεια όπως και Εκείνος ο Κύριός μας γνωρίζει την αλήθεια.

Ένα απόλυτα βασανισμένο πλάσμα, ευαίσθητο και προδομένο, που δεν γελούσε, ήταν πλήρως ανέκφραστη έως ότου λούσθηκε με το Άγιος Φως και δια της μοναχικής κούρας της έγινε ισόβια νύμφη του Χριστού μας.

Αμαρτία κάποιοι, έστω και οι πονεμένοι κατά σάρκα γεννήτορες μιας μοναχής να ευτελίζουν τα ιερά μυστήρια της ορθοδοξίας. Καλή μετάνοια και καλή απολογία επί του φοβερού βήματος», ανέφερε η μοναχή Ταβιθά από τη μονή της Ναταλίας Λιονάκη.

Παράλληλα στην ίδια εκπομπή μίλησε για τη Ναταλία Λιονάκη και ο γνωστός ηθοποιός Τζώνυ Θεοδωρίδης.

«Η Ναταλία δεν είχε σχέση με την εκκλησία τότε που συνεργαζόμασταν, δεν ξέρω αν κρυφά είχε κάτι μέσα της όπως όλοι μας. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό με την εκκλησία.

Καταλαβαίνω ότι η εκκλησία είναι ένα κλειστό κύκλωμα και σε περίπτωση που προσπαθήσουν να εισβάλλουν απ’ έξω, ίσως επηρεάσουν τον άνθρωπο μέσα. Ίσως, γι’ αυτό δεν αφήνουν τη μητέρα της να έχει επαφές μαζί της. Εύχομαι να είναι καλά και να της έρθουν τα πράγματα όπως θέλει να της έρθουν, γιατί ο κάθε άνθρωπος αποφασίζει για τη ζωή του», τόνισε ο Τζώνυ Θεοδωρίδης.

Μάλιστα, χθες η Ναταλία Λιονάκη απάντησε για πρώτη φορά στη μητέρα της αναφέροντας ότι είναι στις προσευχές της.

Το ξέσπασμα της μητέρας της

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη (24.09.2025) η Τζένη Λιονάκη είχε εκφράσει στην εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1 την πίκρα της για την κόρη της.

«Εμένα δεν μου είπε ποτέ ότι θα γίνει καλόγρια, φόραγε μαύρα και όταν τη ρωτούσα γιατί τα φόραγε μου έλεγε “έτσι μου αρέσει να φοράω μαύρα”. Της έλεγα “δεν θα γίνει καλόγρια;” και μου έλεγε “όχι”. Εμένα μου το ανακοίνωσε τηλεφωνικώς, παραμονή Χριστουγέννων του 2015. Της είχα πει “το σκέφτηκες καλά παιδί μου;” και μου είχε πει “ναι”. Της είχα πει “να ‘σαι καλά, είσαι σε ηλικία που επιλέγεις, εύχομαι να μην το μετανιώσεις”. Αν ξαναγεννηθώ δεν θα ξαναπαντρευτώ, ούτε θα κάνω παιδί. Γιατί αν μεγαλώνεις ένα παιδί με τόση αγάπη, με τα πάντα, η ψυχή δεν έχει αίμα, εγώ και το αίμα της ψυχής μου της το είχα προσφέρει. Ξαφνικά και χωρίς να σου πει τίποτα εξαφανίζεται από τη ζωή σου. Εγώ έχω κόρη; Είχα ποτέ κόρη;», είχε αναφέρει μεταξύ άλλων η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη.