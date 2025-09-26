Ναταλία Λιονάκη: Στην Κένυα ως μοναχή Φεβρωνία σε βίντεο με παιδάκια που χορεύουν μπροστά της

Η μοναχή Φεβρωνία, όπως λέγεται τώρα η Ναταλία Λιονάκη, ζει το τελευταίο διάστημα στην Κένυα και όπως έχει γίνει γνωστό, διδάσκει γραφή και ανάγνωση σε ορφανά παιδιά σε σχολείο της περιοχής. Σε βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή «Super Katerina» του Alpha, αποτυπώνεται η αλληλεπίδρασή που υπάρχει με τα μικρά παιδιά της αφρικανικής χώρας, που χόρευαν και διασκέδαζαν δίπλα της.

Η μοναχή Φεβρωνία έχει μια άκρως διαφορετική καθημερινότητα στην Αφρική. Ζει μέσα στις προσευχές και φροντίζει τα ορφανά παιδιά, μακριά από την λάμψη και τα φώτα της δημοσιότητας. Η ζωή που έκανε, ως Ναταλία Λιονάκη, ανήκει όπως φαίνεται οριστικά στο παρελθόν.

Ο Ανδρέας Καραγιάννης αποκάλυψε μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα» τους λόγους που η μοναχή Φεβρωνία αποφάσισε να ζήσει μόνιμα για την Κένυα: «Όταν είχε πάει στο Ηράκλειο Κρήτης σε ένα μοναστήρι, η δημοσιότητα που πήρε το θέμα απέτρεπε τη μοναχική ζωή».

«Έτσι έφυγε και βρήκε καταφύγιο στην Κένυα. Εκεί μένει σε παραπήγματα, γιατί δεν είναι έτοιμο το μοναστήρι της Αγίας Κλεοπάτρας. Έλαβε το όνομα Φεβρωνία όταν αποκάλυψε τη ζωή της. Επειδή είναι μια πολύ ωραία γυναίκα» ανέφερε ο δημοσιογράφος.

«Είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο ήρθε στην Κένυα. Ήταν κατηφής, δεν μιλούσε στους υπόλοιπους, ήταν ένας πληγωμένος άνθρωπος και βλέπουμε την εξέλιξη, όπως αποτυπώνεται σε αυτό το βίντεο. Η χαρά της, η δοτικότητά της και η ανάγκη για προσφορά στα άλλα παιδιά», συμπλήρωσε ο Ανδρέας Καραγιάννης για τη Μοναχή Φεβρωνία.

Όλα αυτά την ώρα που η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη πιστεύει πως δεν έχει πλέον παιδί. Μέσα της υπάρχει ένας άσβεστος πόνος από την τροπή που πήρε η ζωή της κόρης της.

«Εγώ το τηλέφωνό μου δεν το έχω αλλάξει, ούτε το σπίτι μου. Αν ήθελε να έρθει σε επαφή μαζί μου θα ερχόταν. Εγώ δεν μπορώ να έρθω σε επαφή μαζί της. Αν αυτή είναι η επιθυμία του παιδιού μου να μην με βλέπει, έχει κάθε δικαίωμα. Εμείς οι γονείς είμαστε υποχρεωμένοι να οπλίσουμε το παιδί μας» είχε πει ένα 24ωρο νωρίτερα η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη.