Ναταλία Λιονάκη: «Της δημιούργησαν προβλήματα, της έκανε πόλεμο η μητέρα της» λέει ο επίσκοπος Δυτικής Τανζανίας

Η μοναχή Φεβρωνία, όπως λέγεται τώρα η Ναταλία Λιονάκη, συνεχίζει στο δρόμο που επέλεξε πριν από χρόνια. Έχει εγκατασταθεί το τελευταίο διάστημα στην Τανζανία και δίνει όλη της την φροντίδα, σε ανθρώπους με AIDS. Οι αποφάσεις ζωής που έχει πάρει, μπορεί να έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στενών συγγενών της, αλλά η ίδια δείχνει να έχει βρει τη γαλήνη της.

Για τις αντιδράσεις από στενούς συγγενείς και τη μητέρα της, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο επίσκοπος Μπουκόμπας και Δυτικής Τανζανίας, Χρυσόστομος. Ανέφερε πως όταν η Ναταλία Λιονάκη ανακοίνωσε την απόφασή της να ακολουθήσει το δρόμο του μοναχισμού, δέχτηκε πόλεμο από την οικογένειά της. Στόχος ήταν να την μεταπείσουν. Η ίδια όμως αποφάσισε να ακολουθήσει αυτό που ήθελε η ψυχή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχετικά με τις φήμες πως η Μοναχή Φεβρωνία άλλαξε όνομα και έγινε Μοναχή Νεκταρία, ο Επίσκοπος απαντά: «Αυτό ήταν λάθος ενημέρωση από κάποιους. Δεν άλλαξε όνομα. Τώρα θα βγάλω μία ανακοίνωση για το όλο θέμα».

Στη συνέχεια, ο ίδιος λέει για τη Ναταλία Λιονάκη και τη σχέση με την οικογένειά της: «Όταν η αδελφή ξεκίνησε να πάει να γίνει μοναχή, αντέδρασε η μητέρα της, η οικογένειά της και δημιούργησαν προβλήματα. Πολλά στην εκκλησία κάτω στην Κρήτη. Αναστάτωση πάρα πολύ μεγάλη. Δεν είχαν καλές σχέσεις. Οπότε η αδελφή προτίμησε να εξαφανιστεί. Για να μην ενοχλείται. Διότι η μητέρα της έκανε πόλεμο εναντίον της.

Δεν είναι κανένα μικρό κοριτσάκι για να πάρει μία απόφαση επιπόλαια. Ήτανε μεστή γυναίκα και μάλιστα είχε πρόοδο στην επαγγελματική της ζωή. Δεν δικαιολογείται αυτή η τόση μεγάλη εχθρότητα απέναντι στην κόρη τους και μάλιστα τόση μεγάλη δημοσιοποίηση. Μέχρι ένα σημείο μπορεί ο γονιός να έχει μια γνώμη. Και ξέρεις ότι από αυτή τη γνώμη, φαίνεται και αν πραγματικά υπάρχει πραγματική κλίση. Γιατί αν με αυτή την αντίδραση των γονιών κλονιστεί ο υποψήφιος μοναχός ή μοναχή, φαίνεται ότι δεν είχε πραγματική κλίση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλουμε ποτέ να έχουμε αντιδικία με τους γονείς. Σε ένα μοναστήρι οι γονείς μιας μοναχής είναι και δικοί μας γονείς. Γινόμαστε μια οικογένεια όλοι. Αν κάποια στιγμή θελήσουν οι γονείς της να μιλήσουν, να τη δουν, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση και μάλιστα μπορώ και να το επιδιώξω».

«Εγώ το τηλέφωνό μου δεν το έχω αλλάξει, ούτε το σπίτι μου. Αν ήθελε να έρθει σε επαφή μαζί μου θα ερχόταν. Εγώ δεν μπορώ να έρθω σε επαφή μαζί της. Αν αυτή είναι η επιθυμία του παιδιού μου να μην με βλέπει, έχει κάθε δικαίωμα. Εμείς οι γονείς είμαστε υποχρεωμένοι να οπλίσουμε το παιδί μας» είχε πει προ μηνών η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη.