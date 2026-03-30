Νατάσα Θεοδωρίδου για Μαρινέλλα: «Ήταν ο λόγος για τον οποίο τραγούδησα» είπε σε θαμώνες νυχτερινού κέντρου

Η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Σάκης Ρουβάς είπαν το δικό τους «αντίο» στη Μαρινέλλα, από το νυχτερινό κέντρο της Αθήνας όπου εμφανίζονται. Οι δύο καλλιτέχνες γνώριζαν και είχαν ζήσει ένα μέρος της τεράστιας καριέρας της ερμηνεύτριας. Έδειχναν συγκινημένοι και προσπάθησαν μέσα σε λίγες λέξεις να συμπυκνώσουν τη θλίψη τους για την απώλεια.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου ανέφερε για την Μαρινέλλα στο απόσπασμα που προβλήθηκε από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1: «Θέλω η σημερινή βραδιά να είναι αφιερωμένη σε έναν άνθρωπο, που για εμένα ήταν η αρχή και ο λόγος για τον οποίο τραγούδησα. Είναι ο άνθρωπος που αγάπησα πάρα πολύ και το μόνο που θέλω να πω, θα το πω τραγουδιστά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απόψε θα είναι μία γιορτή στη μνήμη αυτής της γυναίκας, που ήταν ένας θρύλος και για εμένα παραμείνει ένας θρύλος. Αυτή η βραδιά να είναι γιορτινή και χαρούμενη, γιατί αυτός ο άνθρωπος ήταν πάντα χαρούμενος, δυνατός και μου έμαθε πάρα πολλά πράγματα».

Ο Σάκης Ρουβάς μοιράστηκε μια προσωπική στιγμή του με τη Μαρινέλλα, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλειά της: «Είχα μπει στο καμαρίνι της και πραγματικά μαγεύτηκα από την απλότητά της και ταυτόχρονα από τη δύναμη που ένιωθα ότι είχε αυτή η γυναίκα. Πραγματικά θα μας λείψει πάρα πολύ, είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο στη μουσική αυτού του τόπου και μέσα από την καρδιά μου θέλω να την ευχαριστήσω και εγώ για όλες τις στιγμές που βρέθηκα δίπλα της. Καλή της ώρα, αιωνία η μνήμη της και ένα μεγάλο χειροκρότημα θέλω από όλους εσάς».

Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και χιλιάδες ανθρώπων που θαύμαζαν τη Μαρινέλλα θα έχουν τη δυνατότητα να αποχαιρετήσουν την αγαπημένη σταρ του ελληνικού πενταγράμμου την Τρίτη 31.03.2026, στην Μητρόπολη Αθηνών με τη σορό τις να τίθεται σε λαϊκό προσκύνημα από νωρίς το πρωί.