Νέα διάσταση στη ρήξη των Μπέκαμ: Ο Μπρούκλιν ζήτησε από τους γονείς του επικοινωνία μόνο μέσω δικηγόρων για την ψυχική του υγεία

Μια νέα διάσταση παίρνει η πολυσυζητημένη ρήξη στην οικογένεια Μπέκαμ, καθώς ο Μπρούκλιν Μπέκαμ φέρεται να αποκάλυψε τον λόγο που τον οδήγησε στο δραστικό βήμα να στείλει επιστολή στους γονείς του, Ντέιβιντ Μπέκαμ και Βικτόρια Μπέκαμ ζητώντας να μιλούν μόνο μέσω δικηγόρων.

Παρά τις ελπίδες του διάσημου ζευγαριού, του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ ότι η ψυχρότητα και η ρήξη θα μπορούσε να αμβλυνθεί, ο 26χρονος Μπρούκλιν – πρωτότοκος γιος της οικογένειας – δείχνει αποφασισμένος να θέσει σαφή όρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, ο Μπρούκλιν ζήτησε από τους γονείς του να επικοινωνούν μαζί του αποκλειστικά μέσω δικηγόρων, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν επιθυμεί ούτε προσωπική επαφή ούτε δημόσιες αναφορές στο όνομά του στα social media. Όπως αποκαλύπτεται, η απόφαση αυτή δεν ήταν παρορμητική αλλά, όπως λέγεται, αποσκοπεί στην προστασία της ψυχικής του υγείας.

Πηγές αναφέρουν ότι ο 26χρονος ένιωθε πως αναρτήσεις του Ντέιβιντ και της Βικτόρια, στις οποίες γινόταν tag ή αναφορά στο πρόσωπό του, τον επηρέαζαν αρνητικά, ιδιαίτερα λόγω της δημόσιας έκθεσης και των αντιδράσεων που ακολουθούσαν στο διαδίκτυο. Για τον ίδιο, κάθε προσπάθεια επαναπροσέγγισης θα πρέπει να γίνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και όχι μέσα από social media.

Άτομο από το περιβάλλον της οικογένειας δήλωσε ότι η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν τα αιτήματά του να σταματήσουν οι δημόσιες αναφορές αγνοήθηκαν επανειλημμένα. «Είχε αρχίσει να επηρεάζει σοβαρά την ψυχική του υγεία. Η επιστολή ήταν ένας τρόπος να προστατεύσει τον εαυτό του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος κύκλος υποστηρίζει επίσης ότι ο Μπρούκλιν πιστεύει πως οι γονείς του εξακολουθούν να τον αντιμετωπίζουν σαν παιδί και όχι σαν έναν ενήλικα που έχει τη δική του ζωή, οικογένεια και όρια. Για τον νεαρό Μπεκαμ, αυτό φαίνεται πως αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στη ρήξη.

Την ίδια στιγμή, οι Ντέιβιντ και Βικτόρια φέρονται να μην έχουν εγκαταλείψει την ελπίδα μιας οικογενειακής επανένωσης. Παρά την ένταση, κρατούν ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφιλίωσης, ειδικά μετά το γεγονός ότι ο Μπρούκλιν δεν ακολούθησε την κίνηση της συζύγου του, Νίκολα Πελτζ, να διαγράψει κάθε ίχνος της οικογένειας Beckham από τα social media.

Το περασμένο Σάββατο, η Νίκολα Πελτζ διέγραψε όλες τις αναρτήσεις που σχετίζονταν με τους Μπέκαμ, συμπεριλαμβανομένου και ενός παλαιότερου post με ευχές γενεθλίων προς τη Βικτόρια.

Εκπρόσωποι του Μπρούκλιν και των γονιών του δεν έχουν προς το παρόν σχολιάσει επίσημα τις εξελίξεις. Ωστόσο, η υπόθεση δείχνει πως πίσω από τη λάμψη και το διάσημο επώνυμο, η οικογένεια Μπέκαμ βιώνει μια βαθιά προσωπική κρίση – με τον Μπρούκλιν να επιλέγει τη σιωπή και την απόσταση ως μέσο αυτοπροστασίας.