Το τρίτο νόμισμα της σειράς Harry Potter κυκλοφόρησε το Βασιλικό Βρετανικό Νομισματοκοπείο. Και για πρώτη φορά, στη μια πλευρά του βρίσκεται ο βασιλιάς Κάρολος.

Το τρίτο νόμισμα της σειράς Harry Potter έρχεται με αφορμή την 25η επέτειο έκδοσης του βιβλίου «Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος». Τα δυο προηγούμενα, από τη μια πλευρά τους, είχαν την αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ. Μετά το θάνατό της, στις 8 Σεπτεμβρίου, το νέο νόμισμα έχει από τη μια τον βασιλιά Κάρολο και από την άλλη τον καθηγητή Άλμπους Ντάμπλντορ, διευθυντή της σχολής Χόγκουαρτς.

Σύμφωνα με το Βασιλικό Νομισματοκοπείο, οι θαυμαστές του Χάρι Πότερ σε 86 χώρες έχουν αγοράσει μέχρι στιγμής ένα τουλάχιστον νόμισμα της σειράς.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεχίσουμε τη μαγευτική συλλογή νομισμάτων του Harry Potter με τον καθηγητή Άλμπους Ντάμπλντορ να παρουσιάζει τα δικά του νομίσματα 50p.

Η συλλογή νομισμάτων Harry Potter του Βασιλικού Νομισματοκοπείου έχει γνωρίσει μεγάλη ανταπόκριση μεταξύ των συλλεκτών σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο επειδή τα βιβλία αποτελούν παγκόσμιο φαινόμενο, αλλά επειδή η συλλογή κυκλοφορεί σε περιορισμένο αριθμό και θα έχει μια αλλαγή στο πορτρέτο κατά τη διάρκεια της σειράς», δήλωσε μεταξύ άλλων η διευθύντρια συλλεκτικών υπηρεσιών Ρεμπέκα Μόργκαν.

