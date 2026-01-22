Νεσχάν Μουλαζίμ: «Την πρώτη φορά που έμεινα έγκυος είχαμε δίδυμα, αλλά δεν προχώρησε η εγκυμοσύνη»

Μια ιδιαίτερα αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε σήμερα (22/1/2026) η Νεσχάν Μουλαζίμ στην εκπομπή «Super Κατερίνα», μιλώντας για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αλλά και για τη στήριξη που λαμβάνει από τον σύζυγό της, Στέλιο Πολογεώργη.

Το μοντέλο, Νεσχάν Μουλαζίμ, μίλησε για τη νέα της ζωή ως μαμά μετά την εγκυμοσύνη, ενώ εξήγησε και τον λόγο για τον οποίο αποφάσισαν η κόρη τους να πάρει το δικό της επώνυμο.

«Αυτό που ζω τώρα, τους πρώτους μήνες με την κόρη μου, είναι κάτι πρωτόγνωρο, πανέμορφο. Δε μπορώ να το περιγράψω. Η μικρή θα πάρει το δικό μου όνομα. Είναι μια απόφαση που ήρθε από τον πατέρα της. Το όνομά μου είναι σπάνιο και στην Τουρκία. Το όνομά μου σημαίνει, “μοναδική”. Ο σύζυγός μου ήθελε πάρα πολύ η μπέμπα να έχει αυτό το όνομα. Για την ώρα δεν έχουμε αποφασίσει πότε θα κάνουμε τη βάπτιση.

Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε μέχρι Σεπτέμβριο – Οκτώβριο, κι αν τα καταφέρουμε, έχουμε έναν χώρο εδώ στην Αθήνα για να βαπτιστεί στη θάλασσα» είπε η Νεσχάν Μουλαζίμ.]

«Στην πρώτη προσπάθεια εξωσωματικής που κάναμε – ήταν πετυχημένη – είχα δίδυμα αλλά για κάποιο λόγο δεν προχώρησε η εγκυμοσύνη μου. Μετά έκανα μια ακόμη προσπάθεια που δεν πέτυχε. Εκεί λίγο απογοητεύτηκα. Ήθελα λίγο να ηρεμήσω, να τα βρω με εμένα, γιατί τα είχα βάλει με εμένα. Με την μπέμπα, ήταν η τελευταία προσπάθεια που είχα πει ότι θα κάνω. Τελικά πέτυχε. Το αισθάνθηκα όταν έγινε η μεταφορά εμβρύου. Όταν βγήκα από το χειρουργείο είπα στον σύζυγό μου ότι είμαι έγκυος» ανέφερε ακόμη.

Κλείνοντας, η Νεσχάν Μουλαχίμ είπε: «Αυτό που μου έδινε δύναμη στα τέσσερα χρόνια προσπάθειας, είναι η θέλησή μου, ο σύζυγός μου, η οικογένειά μου, οι φίλες μου. Είχα πολλή στήριξη από τους γύρω μου. Μέχρι τον τέταρτο μήνα ήταν όλα καλά. Μετά άρχισαν να πονάνε τα πόδια μου. Αρχίσαμε να το ψάχνουμε πολύ. Πήγαμε σε πάρα πολλούς γιατρούς για να βρούμε το πρόβλημα, γιατί είχα αρχίσει να μη μπορώ να περπατήσω. Οι γιατροί αποφάσισαν ότι είχα κάτι πολύ σπάνιο που λέγεται παροδική οστεοπόρωση κύησης».