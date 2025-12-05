Νεσχάν Μουλαζίμ: «Τους τελευταίους 3 μήνες της εγκυμοσύνης ήμουν καθηλωμένη σε καροτσάκι»

Η Νεσχάν Μουλαζίμ μίλησε σε διαδικτυακό vidcast με τις αδελφές Αγαθή και Βαλεντίνη Ράντη, και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην δύσκολη εγκυμοσύνη που πέρασε και στο πώς τους τελευταίους μήνες πριν γεννήσει βρισκόταν σε καροτσάκι.

«Τους τελευταίους 2,5 – 3 μήνες της εγκυμοσύνης ήμουν καθηλωμένη σε καροτσάκι, όσο ήμουν έξω και στο σπίτι. Είχα πολύ πόνο. Στο τέλος οι γιατροί συμφωνήσανε ότι έχω οστεοπόρωση κύησης», είπε η Νεσχάν Μουλαζίμ.

Μιλώντας για τις προσπάθειες που έκανε πριν μείνει έγκυος στην κόρη της: «Στην πρώτη μου προσπάθεια έπιασα δίδυμα και τα έχασα, τα έβαλα με εμένα. Το κοριτσάκι μου είναι η τέταρτη προσπάθεια που πέτυχα. Έχω βγάλει ανθρώπους που ήταν στη ζωή μου και κολλητές μου. Ας μην λέμε τα ονόματά τους γιατί μόνο αξία θα τους δώσουμε. Λυπάμαι για τα χρόνια που πέρασα μαζί τους. Εγωιστές, συμφεροντολόγοι», είπε η Νεσχάν Μουλαζίμ.

Η Νεσχάν Μουλαζίμ και ο Στέλιος Πολογεώργης παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο το 2022. Το ζευγάρι υποδέχτηκε τον περασμένο Οκτώβριο την κόρη του, με το πρώην μοντέλο να μιλάει για τα δύσκολα 4 χρόνια που πέρασε για να μείνει έγκυος εκφράζοντας ανοιχτά την συγκίνηση της που έγινε μητέρα.

Για το δύσκολο διάστημα της εγκυμοσύνης και τη μεταφορά με αμαξίδιο η Νεσχάν Μουλαζίμ είχε αντιδράσει στα social media, θίγοντας το θέμα της μετακίνησης στην πρωτεύουσα των ανθρώπων που έχουν ειδικές ανάγκες.

«Όλο αυτό το διάστημα που κινούμαι με αμαξίδιο, έχω πάθει σοκ που θεωρείται ότι είμαστε Ευρώπη, που θεωρούμαστε εξελιγμένοι και δεν είμαστε τίποτα. Αυτό που έχω καταλάβει τώρα που κινούμαι με αμαξίδιο είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν απόλυτο δίκιο για όλο αυτό το παράπονο που βγάζουν.

Όλο αυτό που ζουν είναι τραγικό. Οι ράμπες είναι κλειστές με παρκαρισμένα οχήματα, τα πεζοδρόμια είναι τραγικά για να μπορέσεις να κυκλοφορήσεις με αμαξίδιο», είχε αναφέρει στο instagram η Νεσχάν Μουλαζίμ.