Νικήτας Τσακίρογλου: Δεν ξέρουμε αν η Χρυσούλα Διαβάτη θα γίνει όπως πριν, χρειαζόμαστε τον Θεό να μας βοηθήσει

Νέες δηλώσεις παραχώρησε ο Νικήτας Τσακίρογλου και αναφέρθηκε για άλλη μία φορά στο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει η αγαπημένη του σύζυγός, Χρυσούλα Διαβάτη.

Η Χρυσούλα Διαβάτη πάσχει από ρευματοειδή αρθρίτιδα, ένα αυτοάνοσο νόσημα το οποίο παραλύει τα άκρα, σημείωσε ο Νικήτας Τσακίρογλου. Ο ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Breakfast@Star» και τα όσα είπε προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης (03.03.2026).

«Άμα είναι καλύτερα η Χρυσούλα, γίνομαι κι εγώ καλύτερος. Καλά είναι τα πράγματα. Θα τον ξεπεράσουμε τον “Ρουβίκωνα”. Συμβαίνουν αυτά. Δεν ξέρω πώς γιατί η Χρυσούλα ήταν μια δραστήρια ηθοποιός, με πολλή αγάπη που της είχε δώσει ο κόσμος και ήταν ανέλπιστο», είπε αρχικά.

«Όταν λέμε ότι είμαστε στην ίδια ζυγαριά, σύζυγοι, πρέπει λοιπόν ισορροπούμε ο ένας απέναντι στον άλλον», δήλωσε αμέσως μετά ο Νικήτας Τσακίρογλου τονίζοντας ότι έπρεπε να μείνει εκτός δουλειάς για να τη φροντίσει.

«Εγώ νομίζω ότι ο χρόνος ωφελεί, γιατί γνωρίζεις καλύτερα τον άλλον. Και όχι μόνο, επειδή εμείς είμαστε και οι δύο ηθοποιοί και συμπορευόμαστε και στον καλλιτεχνικό χώρο. Έχουμε κάνει τα παιδιά μας. Έχουμε τα εγγόνια μας, τα οποία δυστυχώς σ’ αυτή την εποχή λείπουν, έχουν πάει κι αυτά στην Αμερική. Ανησυχούμε. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν μια ομορφιά», ανέφερε στη συνέχεια ο γνωστός ηθοποιός.

Επίσης εξομολογήθηκε ότι δεν είναι βέβαιο ακόμα ότι η Χρυσούλα Διαβάτη θα επανέλθει στο 100%.

«Δεν ξέρουμε αν η Χρυσούλα Διαβάτη θα γίνει όπως πριν. Αλλά θα επανέλθει.. Δεν ξέρω αν θα επιστρέψει γιατί είχε κουραστεί κιόλας από τον χώρο του θεάτρου. Αισθανόμουνα ότι πιεζόταν. Ίσως αυτό που συνέβη ήταν απ’ την καταπίεση που την είχε και από μένα, αλλά την είχε και από το επάγγελμα», εξομολογήθηκε ακόμα ο γνωστός ηθοποιός.

«Πάμε καλύτερα, πάμε καλύτερα. Αυτό το αυτοάνοσο είναι φοβερό γιατί παραλύει τα άκρα, κάνει τον άνθρωπο αδύναμο. Θα γίνουν τα πράγματα όπως ήταν πριν. Γιατί πιστεύουμε και οι δύο στο θαύμα. Άρα πιστεύουμε στον Θεό και τον χρειαζόμαστε να μας βοηθήσει», εξομολογήθηκε στο τέλος της συνέντευξής του ο Νικήτας Τσακίρογλου.