Νίκολας Κέιτζ: Το πρώτο teaser της ταινίας «Madden» για τη ζωή του θρυλικού προπονητή

Η Amazon Prime Video με αφορμή την αναμέτρηση των Denver Broncos και Kansas City Chiefs στο στάδιο «Arrowhead» παρουσίασε το πρώτο teaser της ταινίας «Madden», με πρωταγωνιστή τον Νίκολας Κέιτζ.

Πρόκειται για μια ταινία σε σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Ο’ Ράσελ (David O. Russell), αφιερωμένη στη ζωή του Τζον Μάντεν (John Madden), του θρυλικού προπονητή του Hall of Fame, κορυφαίου τηλεοπτικού αναλυτή και εμβληματικού προσώπου της ομώνυμης σειράς βιντεοπαιχνιδιών. Ο Νίκολας Κέιτζ (Nicolas Cage) ενσαρκώνει τον πληθωρικό προπονητή των Oakland Raiders, ο οποίος οδήγησε την ομάδα του Άλ Ντέιβις (Al Davis) σε μια αναπάντεχη νίκη στο Super Bowl του 1977.

H πλατφόρμα έχει προγραμματίσει την πρεμιέρα της ταινίας για την Ημέρα των Ευχαριστιών (Νοέμβριος) του 2026. Η επιλογή της συγκεκριμένης ημερομηνίας φέρει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ο Μάντεν και ο επί σειρά ετών συνεργάτης του στο CBS, Πατ Σάμερολ (Pat Summerall), ήταν εκείνοι που μετέτρεψαν τις τηλεοπτικές μεταδόσεις του NFL τη συγκεκριμένη ημέρα, σε αναπόσπαστο κομμάτι της αμερικανικής παράδοσης.

Ο Ράσελ πιάνει το νήμα της ιστορίας από εκείνο το σημείο, χαρτογραφώντας την απρόσμενη διαδρομή που οδήγησε τον Mάντεν από τους πάγκους του NFL στο να εξελιχθεί στον «εγκέφαλο» και το εμπορικό σήμα πίσω από το Madden NFL – μια σειρά παιχνιδιών που θα γινόταν ένα από τα κορυφαία σε πωλήσεις franchises όλων των εποχών. Αυτή η συνεργασία με την EA Sports αποτέλεσε το σημείο εισόδου για την καριέρα του Mάντεν ως σχολιαστή αγώνων στο NFL.

Στο πλευρό του Νίκολας Κέιτζ πρωταγωνιστούν οι Κρίστιαν Μπέιλ (Christian Bale), Κάθριν Χαν (Kathryn Hahn), Τζον Μουλέινι (John Mulaney), Σιένα Μίλερ (Sienna Miller), Σέιν Γκίλις (Shane Gillis) και Τζόελ Μάρεϊ (Joel Murray).

Ο Ράσελ έγραψε το σενάριο βασιζόμενος σε μια παλαιότερη εκδοχή του Κάμπρον Κλαρκ (Cambron Clark).

Την παραγωγή για λογαριασμό της Escape Artists έχουν αναλάβει ο Τοντ Μπλακ (Todd Black), μαζί με τους συνεργάτες του, Τζέισον Μπλουμενθάλ (Jason Blumenthal) και Στιβ Τις (Steve Tisch). Επίσης συμμετέχουν οι Τζόναθαν Σούκατ (Jonathan Shukat), ο ίδιος ο Ράσελ και ο Μάθιου Μπάντμαν (Matthew Budman), ενώ χρέη εκτελεστικού παραγωγού έχει αναλάβει ο Ντέιβιντ Μπλούμφιλντ (David Bloomfield) της Escape Artists.