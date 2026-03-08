Νικολέττα Ράλη και Μιχάλης Ανδρούτσος χώρισαν μετά από 7 χρονιά σχέσης

Η Νικολέττα Ράλλη και ο Μιχάλης Ανδρούτσος αποφάσισαν να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους.

Σύμφωνα με τη RealLife, η Νικολέττα Ράλλη και ο Μιχάλης Ανδρούτσος χώρισαν μετά από 7 χρόνια σχέσης.

Η γνωστή παρουσιάστρια φαίνεται ότι δεν είναι πια μαζί με τον πρώην σύντροφό της, με τον οποίο έχουν αποκτήσει μία κόρη την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού.

Οι δυο τους πήραν την απόφαση να χωρίσουν το περασμένο καλοκαίρι, διατηρώντας ωστόσο φιλικές σχέσεις και για χάρη του παιδιού τους.

«Με τον Μιχάλη έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση γενικότερα. Δεν είμαστε το γουτσουνιάρικο ζευγάρι. Είμαστε λίγο πιο φίλοι, σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει, εμένα μου αρέσει αυτό που ζω. Έτσι ήμασταν πάντα. Όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα. Στους εννέα μήνες της σχέσης μας, έμεινα έγκυος. Θεωρώ ότι αν δεν είχαμε το παιδί, δε θα ήμασταν μαζί, θα είχαμε χωρίσει.

Έχει άλλες προϋποθέσεις το πώς είναι να έχεις οικογένεια… Έχουμε ένα μοντέλο οικογένειας που είμαστε μαμά και μπαμπάς. Θα υποκριθώ κάποιες φορές για το παιδί, το america family χωρίς να είναι το στυλ μου, γιατί θέλω να πάρω κάποιες αρχές και να έχει κάποια στοιχεία. Εννοώ ότι θέλω να έχει κάποιες μυρωδιές το σπίτι, έτσι ήμουν πάντα, αλλά θα το κάνω και λίγο στην υπερβολή του.

Ο Μιχάλης τα κατανοεί και τα ακούει όλα. Νομίζω ότι μπορώ να του πω το οτιδήποτε. Αυτός μπορεί να μη νιώθει τόσο άνετα γιατί δεν είμαι ο ίδιος άνθρωπος», είχε εξομολογηθεί η Νικολέττα Ράλλη για τον σύζυγό της σε συνέντευξη στο Buongiorno τον Μάιο του 2025.