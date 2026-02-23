Νικορέστης Χανιωτάκης για «Καποδίστρια»: Η εμπορική επιτυχία δεν είναι απάντηση στις αρνητικές κριτικές

«Η Κρήτη ήταν ένα φάρμακο για μένα, όταν πέρασα μια περιπέτεια με την υγεία μου», εξομολογήθηκε ο Νικορέστης Χανιωτάκης, ενώ παράλληλα μίλησε και για τον «Καποδίστρια».

Συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno» και τη Δήμητρα Τσαούση παραχώρησε ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης μίλησε για την παράσταση για τον Νίκο Ξυλούρη, το πρόβλημα υγείας του, αλλά και για την ταινία «Καποδίστριας».

«Η γυναίκα του Νίκου Ξηλούρη είναι η δεύτερη μητέρα μου πια, την αγαπώ πολύ. Η Ουρανία ερωτεύτηκε τον Νίκο Ξυλούρη μέσα από τις μαντινάδες που της έλεγε», είπε αρχικά ο Νικορέστης Χανιωτάκης.

Ο Νικορέστης Χανιωτάκης είπε στη συνέχεια: «Η Κρήτη ήταν ένα φάρμακο για μένα, όταν πέρασα μια περιπέτεια με την υγεία μου. Μαθαίνουμε να ζούμε με τα προβλήματα υγείας, ευτυχώς αυτό που έχω εγώ αντιμετωπίζεται. Είμαι χαζομπαμπάς, γίνομαι παιδί με τον γιο μου. Η οικογένειά μου είναι ευλογία».

Ο Νικορέστης Χανιωτάκης ανέφερε επίσης: «Χαίρομαι που η ταινία”Καποδίστριας” είχε τέτοια ανταπόκριση από τον κόσμο. Από τον Γιάννη Σμαραγδή κρατάω την αγάπη του και το όραμά του για τον κινηματογράφο.

Στο πρώτο γύρισμα, ο Γιάννης Σμαραγδής αναφέρθηκε στη σύζυγό του και με συγκίνησε. Η εμπορική επιτυχία δεν είναι απάντηση στις αρνητικές κριτικές. Δεν μπορεί αυτό που κάνουμε να αρέσει σε όλους».