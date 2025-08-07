Lifestyle

Νίκος Αλιάγας: Ανέβασε φωτογραφία από το 1996 – Πώς ήταν ο παρουσιαστής πριν από 29 χρόνια

«Τον περασμένο αιώνα. Σούνιο, 1996», έγραψε στη λεζάντα
Σε ένα ασπρόμαυρο throwback προχώρησε σήμερα (07.09.2025) ο Νίκος Αλιάγας, «ξεθάβοντας» μια φωτογραφία από το παρελθόν. 

Ο Νίκος Αλιάγας, άνοιξε το άλμπουμ με τις αναμνήσεις και «τράβηξε» μία φωτογραφία του από το μακρινό 1992! 

Ο παρουσιαστής που διαπρέπει στη Γαλλία, δημοσίευσε στο προσωπικό του προφίλ στο Instagram ένα καρέ στο οποίο πρωταγωνιστεί ο ίδιος, έχοντας για φόντο τον ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Η πόζα τραβήχτηκε κατά την επίσκεψή του στο χώρο, τον χειμώνα του παραπάνω έτους – φορά παλτό-, ενώ αυτό που διακρίνει κανείς ξεκάθαρα, είναι οτι ο χρόνος φέρεται με απίστευτη αγάπη στον παρουσιαστή!

 
 
 
 
 
«Τον περασμένο αιώνα. Σούνιο, 1996», έγραψε ο Νίκος Αλιάγας στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευσή του. 

