Νίκος Αλιάγας και Τίνα Γρηγορίου στα μπουζούκια – Οι στιγμές διασκέδασης του ευτυχισμένου ζευγαριού

Το ζευγάρι κέντρισε τα βλέμματα και τα φλας των φωτογράφων στο νυχτερινό κέντρο
Ο Νίκος Αλιάγας και η σύζυγός του, Τίνα Γρηγορίου, βρέθηκαν την Πρωτοχρονιά, στο νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, όπου εμφανίζονται οι Αντώνης Ρέμος και Χρήστος Μάστορας και κάθισαν σε ένα από τα πρώτα τραπέζια. Η έξοδός τους στα μπουζούκια κέντρισε τα βλέμματα, με μια σειρά από εικόνες να δείχνουν τον τρόπο που διασκέδασαν.

Ο Νίκος Αλιάγας και η Τίνα Γρηγορίου έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, την Αγάθη και τον Ανδρέα. Άλλαξαν χρόνο στην Ελλάδα και βρήκαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν στα μπουζούκια. Ο Αντώνης Ρέμος διατηρεί εξαιρετική σχέση με τον παρουσιαστή και μάλιστα κατά τη διάρκεια εκείνης της νύχτας του έδωσε το μικρόφωνο και τραγούδησαν στην πίστα μαζί.

Το ζευγάρι, που διατηρεί χαμηλό προφίλ και αποφεύγει συνήθως τα φώτα της δημοσιότητας, έκανε μια εξαίρεση και έδειχνε να το απολαμβάνει. Οι εικόνες του πρακτορείου NDP, δίνουν μια γεύση από τα όσα έζησαν στο νυχτερινό κέντρο της Αθήνας.

Μιλώντας στο περιοδικό «Paris Match» για τη σύζυγό του, ο Νίκος Αλιάγας είχε εξομολογηθεί: «Όταν θέλει κάτι ενεργεί σαν την Άρτεμη. Παίρνει το τόξο της και στοχεύει, αυτό ακριβώς είναι. Όταν ήρθε στη ζωή μου με έκανε να συμφιλιωθώ με τον εαυτό μου. Με θεράπευσε από κάποιες μικροφοβίες, συμπεριλαμβανομένης και της αγοραφοβίας. Με επιβεβαιώνει και με εμπνέει. Η συνάντησή μας με την Τίνα έγινε σαν δύο μισά να έχουν φτιαχτεί το ένα για τον άλλο και βρέθηκαν. Αναγνωρίσαμε ο ένας τον άλλον από την πρώτη χειραψία».

Προ ημερών μετά την έκπληξη του Αντώνη Ρέμου στον Νίκο Αλιάγα στη γαλλική τηλεόραση, οι δυο τους τραγούδησαν στα ελληνικά, ενώ ακολούθησαν ο Βασίλης Σαλέας με το κλαρίνο του και ένα παραδοσιακό χορευτικό συγκρότημα από την ιδιαίτερη πατρίδα του, το Μεσολόγγι.

