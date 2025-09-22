Νίκος Αναδιώτης για τις αμβλώσεις: «Είπα τη δική μου αλήθεια, είμαι καλά με τη συνείδησή μου»

Ο Νίκος Αναδιώτης μίλησε στο Happy Day, με τον ευρωβουλευτής του κόμματος «Νίκη» να αναφέρεται σε διάφορα θέματα της καθημερινότητας του, αλλά και για την πολυσυζητημένη τοποθέτησή του σχετικά με τις αμβλώσεις.

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Αναδιώτης οποίος είχε αναφερθεί στο Ευρωκοινοβούλιο αναφορικά με τις αμβλώσεις τονίζοντας πως παραβιάζεται η ιερότητα της αγέννητης ζωής, μια δήλωση η οποία είχε σηκώσει θύελλα αντιδράσεων, με τον ίδιο να τονίζει πως δεν μετανιώνει για όσα είπε καθώς υπερασπίζεται την γνώμη του!

«Μου είναι δύσκολο να προσποιηθώ, παρόλο που έχω περάσει από τον χώρο της υποκριτικής. Στην πραγματική μου ζωή, αν δεν πιστεύω κάτι, δεν μπορώ να προχωρήσω. Είπα τη δική μου αλήθεια. Αυτό πίστευα και τότε αλλά και τώρα. Με τη συνείδησή μου είμαι καλά, δεν με απασχολεί και δεν με επηρεάζει όλο αυτό που συνέβη.

Πλέον θα σκεφτώ τον τρόπο που θα πω κάτι, αλλά συνεχίζω να υπερασπίζομαι τη γνώμη μου» ανέφερε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει στην συνέχεια:

«Τα παιδιά πάντα κάνουν παράπονα αν φεύγουν οι γονείς τους από το σπίτι και θέλουν να περάσουν χρόνο μαζί. Ευτυχώς όμως, έχουμε τον χρόνο του Σαββατοκύριακου που είναι πολύ πιο ποιοτικός. Η Βασιλική δίνει μεγαλύτερη αξία σε οτιδήποτε κάνω στη ζωή μου. Είναι το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου. Η σύζυγός μου μου λείπει πολύ. Με ένα τηλεφώνημά της, αλλάζει η διάθεσή μου».