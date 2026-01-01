Νίκος Κοκλώνης: Οι δύο λαμπερές εικόνες και το μήνυμα αισιοδοξίας για το 2026: «Ζήστε, αγαπήστε, ρισκάρετε»

Ο Νίκος Κοκλώνης αισιοδοξεί πως το 2026 θα καταφέρει να εκπληρώσει μια σειρά από στόχους. Τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Ο επιχειρηματίας και παρουσιαστής επέλεξε να ευχηθεί «χρόνια πολλά» και «καλή χρονιά», στέλνοντας μήνυμα ελπίδας και θετικής ενέργειας μέσα από την πρώτη του δημοσίευση για τη νέα χρονιά.

Ο Νίκος Κοκλώνης δημοσιοποίησε στο Instagram δύο φωτογραφίες από το σπίτι του, το οποίο έχει έντονο χριστουγεννιάτικο χρώμα. Μέσα από τις λέξεις που επέλεξε στη λεζάντα των σχετικών εικόνων, θέλησε να εμπνεύσει και να υπενθυμίσει πως κάθε νέο ξεκίνημα είναι μια ευκαιρία για όνειρα, δύναμη και δημιουργία.

«Από το 2025…στο 2026. Υγεία να έχουμε (γιατί χωρίς αυτή δεν παίζει τίποτα), χαρά να ξεχειλίζει, επιτυχίες να γράφουν ιστορία, έρωτες δυνατούς – από αυτούς που σε κάνουν να χαμογελάς χωρίς λόγο.

Λάθη να γίνονται μαθήματα, όνειρα να γίνονται σχέδια και σχέδια να γίνονται πράξη. Το 2026 θέλω να είναι λαμπερό, τολμηρό, γεμάτο στιγμές, αγάπη και μεγάλες νίκες για όλους μας. Ζήστε, αγαπήστε, ρισκάρετε και μην ξεχνάτε: τα καλύτερα είναι μπροστά».

Προ ημερών είχε αναφερθεί στον Νίκο Κοκλώνη, ο φίλος του, Τρύφωνας Σαμαράς. Είχε αποκαλύψει μάλιστα τα όσα είχαν συμβεί σε μια από τις νυχτερινές εξόδους που είχαν κάνει και του έμειναν αξέχαστα.