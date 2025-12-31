Τρύφωνας Σαμαράς για Νίκο Κοκλώνη: Πήγαμε μετά το μπαρ σε ένα στριπτιτζάδικο και ξεσαλώσαμε

Τρύφωνας Σαμαράς και Νίκος Κοκλώνης είναι αχώριστοι φίλοι εδώ και χρόνια. Ο κομμωτής βρέθηκε καλεσμένος στο YouTube κανάλι της Μαρίας Ελένης Λυκουρέζου και μίλησε ανοιχτά για τη γνωριμία και τη σχέση βαθιάς εκτίμησης που τρέφει για τον παρουσιαστή και επιχειρηματία.

Ο Τρύφωνας Σαμαράς ανέφερε πως ο Νίκος Κοκλώνης είναι ένα από τα καλύτερα παιδιά που έχει γνωρίσει. Αποκάλυψε τον τρόπο που «δέθηκαν» και μίλησε για τη νυχτερινή έξοδό τους, που έμεινε αξέχαστη στον κομμωτή.

«Γνωριστήκαμε το 2014 σε ένα μπαρ. Ήταν απόκριες, αυτός ήταν ντυμένος και του λέω: “Α καλέ! Τι κούκλος!” και του έμεινε. Μετά, όταν άνοιξε την “AirFast Tickets” ήθελε να με καλέσει οπωσδήποτε στα εγκαίνια που θα τραγουδούσε η Άννα Βίσση. Μόλις με βλέπει, αφότου με κλείσανε, με ρώτησε αν τον θυμόμουν και του είπα όχι. Μου είπε: “Με είχες γνωρίσει στο μπαρ που είχα ντυθεί μασκαράς” και από εκείνη την μέρα γίναμε κολλητοί».

«Ξαναβρεθήκαμε. Μου έδωσε το τηλέφωνό του, δεν τον πήρα ποτέ και ξαναβρεθήκαμε στο ίδιο μπαρ. Μόλις με είδε μου άνοιξε σαμπάνιες και τέτοια. Είναι πάντα πολύ ευδιάθετος, του είχα συμπάθεια. Από εκείνο το βράδυ δε χωρίσαμε. Πήγαμε μετά από το μπαρ σε ένα στριπτιτζάδικο και ξεσαλώσαμε, δέσαμε. Δεν είναι επειδή τότε ήταν στην εταιρία και είχε χρήματα. Όχι. Τον συμπάθησα.

Φαντάσου μου είχε δώσει το τηλέφωνο ένα μήνα πριν και δεν τον είχα πάρει, γιατί ντρεπόμουν. Είπα: “Που να τον πάρω τώρα; Αυτός είναι επιχειρηματίας”. Κι έτσι, από εκεί δεθήκαμε».

«Πάντα, από τότε. Δεν τον έβλεπα ποτέ για τα χρήματα, να σου πω την αλήθεια. Οι περισσότεροι τον έβλεπαν για αυτό. Τέλος πάντων. Είναι πολύ καλό παιδί. Κανείς δεν είναι τέλειος αλλά νομίζω είναι από τους πιο καλούς που έχω γνωρίσει και πολύ δοτικός άνθρωπος.

Και αγαπώ πολύ τη μητέρα του και τον μπαμπά του, έχουμε γνωριστεί σαν οικογένεια. Ο μπαμπάς του έφυγε φέτος, δυστυχώς. Αλλά έχει την μητέρα του που τον υπεραγαπά. Την πήρε στο σπίτι και μένουν μαζί και είναι πολύ γλυκό εκ μέρος του».

Ο Τρύφωνας Σαμαράς είχε αναφερθεί στον Νίκο Κοκλώνη και τον Ιανουάριο του 2025. «Δεν θέλει πολύ κόσμο δίπλα του, τι να τους κάνει τους γλείφτες;» είχε αναρωτηθεί μεταξύ άλλων.