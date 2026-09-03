Lifestyle

Δανάη Μπάρκα: Το δημόσιο ευχαριστώ για τις ευχές για την εγκυμοσύνη της – «Λέω συνέχεια πόσο υπέροχοι είστε»

«Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματα και το μοίρασμα προσωπικών ιστοριών σας», είπε η παρουσιάστρια
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Η Δανάη Μπάρκα / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
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Την ομορφότερη περίοδο στη ζωή της διανύει η Δανάη Μπάρκα, καθώς πριν από λίγες ημέρες ανακοίνωσε στους διαδικτυακούς της φίλους ότι περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της Φάνη Μπότση.

Λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη της εγκυμοσύνης της, το μεσημέρι της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου, η Δανάη Μπάρκα επανήλθε στα social media και θέλησε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της για την αγάπη και τα μηνύματα που δέχτηκε.

Μέσα από μία selfie που ανέβασε ευχαρίστησε όσους έσπευσαν να της στείλουν τις ευχές τους, αλλά και εκείνους που μοιράστηκαν μαζί της προσωπικές τους ιστορίες.

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«Επίσης ΔΕΝ έχω λόγια να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματα και το μοίρασμα προσωπικών ιστοριών σας, αλλά επειδή δε θέλω να σας πρήξω όλους και να λέω συνέχεια πόσο υπέροχοι είστε, κρατιέμαι ακόμα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση για την εγκυμοσύνη της έγινε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου δημοσίευσε στιγμιότυπα από την παραλία, στα οποία εμφανίζεται με φουσκωμένη κοιλίτσα, έχοντας δίπλα της τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση.

Εκείνη μάλιστα αποκάλυψε ότι είχε κανονίσει τον γάμο της πριν μάθει ότι είναι έγκυος.

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