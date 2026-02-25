Νίκος Μακρόπουλος: Πρόβλημα υγείας για τον γνωστό τραγουδιστή – Ακυρώθηκαν οι εμφανίσεις του στο νυχτερινό κέντρο

Lifestyle

Περιπέτεια με την υγεία του, περνά τις τελευταίες ημέρες ο Νίκος Μακρόπουλος, χωρίς όμως να έχει γίνει γνωστό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

Ο Νίκος Μακρόπουλος, ανέβασε το μεσημέρι της Τετάρτης (25.02.2026) στο Instagram, την ανακοίνωση του «Βοτανικού» (το κέντρο όπου εμφανίζεται) σχετικά με την ακύρωση των εμφανίσεών του.

Όπως αναφέρεται, ο Βοτανικός θα παραμείνει κλειστός την Παρασκευή και το Σάββατο (27-28.02.2026) λόγω του προβλήματος υγείας.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Βοτανικός | Votanikos (@votanikos_)

«Με λύπη, σας ενημερώνουμε ότι λόγω προβλήματος υγείας του κ. Μακρόπουλου την Παρασκευή 27/02 και το Σάββατο 28/02, ο Βοτανικός θα παραμείνει κλειστός. Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα», αναφέρει η ανακοίνωση.

