Νίκος Μουρατίδης για Γιώργο Μαζωνάκη: Ήταν 100% λάθος που δούλεψε με την αδελφή του

Νίκος Μουρατίδης και Γιώργος Μαζωνάκης είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν με επιτυχία, πριν οι δρόμοι τους χωρίσουν και ο καλλιτέχνης αναθέσει καθήκοντα μάνατζερ στην αδερφή του, Βάσω. Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις, ο έμπειρος ραδιοφωνικός παραγωγός και συγγραφέας πήρε θέση.

Ο Νίκος Μουρατίδης επισήμανε χαρακτηριστικά στην Έλενα Πολυκάρπου πως ο Γιώργος Μαζωνάκης πληρώνει σήμερα μια σειρά από λάθη που έκανε στο παρελθόν. “Όλο αυτό είναι αίσχος. Με έπιασε θλίψη με όλο αυτό που συμβαίνει, που πήρε έκταση και από πριν βέβαια. Που ξαφνικά ο Μαζωνάκης, μες στην τρέλα του μεγαλείου, απομάκρυνε όλο τον κόσμο από δίπλα του και έβαλε την αδελφή του να λύνει και να δένει με αποτέλεσμα να τσακωθούν και να λέει ότι τον έκλεβε”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Ήταν 100% λάθος που δούλεψε με την αδελφή του. Από που και ως που; Τι είναι η αδελφή του; Η Βάσω Μαζωνάκη δεν έχει προσόντα για να γίνει μάνατζερ. Είναι ένα λαϊκό κορίτσι της συνοικίας που δεν ξέρει τίποτα, άντε το πολύ πολύ να σηκώνει τηλέφωνα”.

“Είναι πολύ θλιβερά πράγματα και δεν μ’ αρέσουν αυτά. Αν ήμουν εγώ ακόμα μαζί του, δεν θα επέτρεπα να βγουν όλα αυτά προς τα έξω. Δεν θα γίνονταν κατ’ αρχήν. Αν τον είχα απέναντι μου τώρα, θα τον μούτζωνα και θα του έλεγα “τα έχεις κάνει σκ…α”.

Όπως μου λέει και ο Γιώργος Θεοφάνους: Παρέδωσες έναν πρίγκιπα και έχει γίνει παρκαδόρος” συμπλήρωσε, επίσης, ο Νίκος Μουρατίδης στην Super Κατερίνα του Alpha.