Νίκος Μουτσινάς: Θέλω να ασχοληθώ με τις θεραπείες, να είμαι εκεί για κάποιον που θέλει να βγει από ένα δίλημμα

Ο Νίκος Μουτσινάς δηλώνει έτοιμος να δοκιμάσει και να δοκιμαστεί σε κάτι καινούργιο για τον ίδιο. Όπως λέει ο ηθοποιός και παρουσιαστής, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «ΟΚ!» και στον δημοσιογράφο, Μιχάλη Ροδόπουλο, είναι έτοιμος να ασχοληθεί με τις θεραπείες και να βοηθήσει ανθρώπους που θέλουν να βγουν από προσωπικά αδιέξοδα.

Ο Νίκος Μουτσινάς τονίζει πως έχει εμπειρία και πιστοποίηση για τις συγκεκριμένες θεραπείες. Σε άλλο σημείο μιλάει για το πέρασμά του από την τηλεόραση και τονίζει πως άξιζε τα χρήματα που έβγαλε.

«Θέλω να ασχοληθώ με τις θεραπείες και υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Αρχικά, θέλω να μπορώ να είμαι εκεί για κάποιον που θέλει να βγει από ένα δίλημμα, να δει λίγο διαφορετικά τα πράγματα, να πάρει μία λύση που μπορεί να μην την έχει δει ή μία διαδρομή που μπορεί να τον ενδιαφέρει» αναφέρει ο Νίκος Μουτσινάς.

«Κι όλα αυτά από κάποιον που δεν έχει σύνδεση μαζί του. Δεν του είναι ούτε σύντροφος, ούτε κολλητός, ούτε αδελφός, ούτε συγγενής, οπότε μπορεί να δει σίγουρα πιο καθαρά. Έχω αποκτήσει εμπειρία αρχικά από την προσωπική δουλειά με τον εαυτό μου και πήγα και στο “NLP Greece”, το οποίο είναι εξαιρετικό για να έχω και μία πιστοποίηση, ώστε να μπορέσω να το βάλω σε εφαρμογή όλο αυτό».

Στη συνέχεια, ο Νίκος Μουτσινάς απάντησε για τη δήλωσή του στη Σίσσυ Χρηστίδου, ότι «τα χρήματα που έπαιρνα στην τηλεόραση ήταν περισσότερα απ’ αυτά που πραγματικά χρειαζόμουν».

«Το είπα για να ξεκλειδώσει το μυαλό μου, να φύγει το βάρος από πάνω μου, ότι δεν πρέπει να είμαι για πάντα στην τηλεόραση, μπορώ να κάνω και κάτι άλλο. Όχι όμως ότι δεν άξιζα να τα πάρω, γιατί παραέγινε μία μικρή φασαρία και παρερμηνεία. Ότι “γιατί τα πήρες τότε τα λεφτά και να μην τα έπαιρνες, και τώρα αν πας, να πάρεις λίγα”. Γι’ αυτό με εκνευρίζει μερικές φορές η αγαπημένη μου τηλεόραση για τη μεγάλη μπουρδολογία».

Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Νίκος Μουτσινάς είχε μιλήσει ανοιχτά για την επιθυμία του να αποκτήσει παιδιά, λέγοντας πως τότε βρισκόταν στη διαδικάσια που έτρεχε το θέμα.