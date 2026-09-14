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Νέα στοιχεία για τον θάνατο της Χέιντεν Πανετιέρ: Η ηθοποιός αγόρασε νοθευμένα χάπια από ντίλερ στο Λος Άντζελες

Η ηθοποιός, γνωστή από τις σειρές «Heroes» και «Nashville», έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Αύγουστο στα 36 της χρόνια
Η ηθοποιός Χέιντεν Πανετιέρ
Η ηθοποιός Χέιντεν Πανετιέρ / REUTERS / Mario Anzuoni / File Photo
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Η ηθοποιός Χέιντεν Πανετιέρ πήρε ένα μοιραίο χάπι την ημέρα του θανάτου της και, σύμφωνα με πολλές πηγές από τις Αρχές, εκτιμάται ότι επρόκειτο για οξυκωδόνη νοθευμένη με φαιντανύλη. Η οξυκωδόνη είναι ένα ισχυρό οπιοειδές παυσίπονο που οι γιατροί συνταγογραφούν για σοβαρές καταστάσεις πόνου.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση, και επικαλείται το ΤΜΖ, η ηθοποιός που πέθανε σε ηλικία μόλις 36 ετών, είχε έναν «μακροχρόνιο έμπορο ναρκωτικών» στο Λος Άντζελες, ο οποίος φέρεται να της προμήθευε διάφορα συνταγογραφούμενα φάρμακα από τη μαύρη αγορά, μεταξύ των οποίων και οξυκωδόνη. Η Χέιντεν πήρε αρκετά από τα ναρκωτικά που είχε προμηθευτεί από τον έμπορό της κατά τη διάρκεια της πτήσης από το Λος Άντζελες προς τη Νότια Καρολίνα, την ημέρα πριν από τον θάνατό της.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι το πρωί του θανάτου της πήρε ένα χάπι οξυκωδόνης, το οποίο θεωρούν ότι ήταν νοθευμένο με φαιντανύλη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η αστυνομία διερευνά ενεργά τη σχέση της Χέιντεν με τον έμπορο ναρκωτικών, προσπαθώντας να εντοπίσει την προέλευση του μοιραίου χαπιού. Πηγές από τις Αρχές επισημαίνουν ότι όλα θα κριθούν από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία εκκρεμούν. Ωστόσο, σύμφωνα με την έως τώρα εκτίμησή τους, η βασική θεωρία είναι ότι η Χέιντεν έχασε τη ζωή της από χάπι οξυκωδόνης νοθευμένο με φαιντανύλη.

Η Χέιντεν Πανετιέρ
Χέιντεν Πανετιέρ / REUTERS / Caitlin Ochs / File Photo

Η είδηση θανάτου της Αμερικανίδας ηθοποιού Χέιντεν Πανετιέρ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 36 ετών, στις 17.08.2026, προκάλεσε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Η Χέιντεν Πανετιέρ έγινε γνωστή από μικρή ηλικία και καθιερώθηκε ως μία από τις πιο αγαπητές ηθοποιούς της γενιάς της. Ξεχώρισε ιδιαίτερα μέσα από τον ρόλο της Κλερ Μπένετ στη δημοφιλή σειρά «Heroes», ενώ άφησε το στίγμα της και ως Τζούλιετ Μπαρνς στη δραματική σειρά «Nashville».

Στην κινηματογραφική της πορεία συμμετείχε σε επιτυχημένες παραγωγές όπως τα «Remember the Titans», «Raising Helen», «Ice Princess» και «Scream 4».

Τα τελευταία χρόνια είχε μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στη ζωή της, συμπεριλαμβανομένων της επιλόχειας κατάθλιψης, του εθισμού στο αλκοόλ, της ψυχικής υγείας και προσωπικών τραυμάτων. Τον Μάιο κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματά της με τίτλο «This Is Me: A Reckoning», όπου μοιράστηκε τις πιο προσωπικές στιγμές της ζωής της.

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