Νίκος Οικονομόπουλος: Το μήνυμα βαθιάς πίστης για το φετινό Πάσχα – «Ο δικός Του Γολγοθάς είναι η δική μου ελευθερία»

Την βαθιά του πίστη στον Θεό αποφάσισε να ξαναδείξει ο Νίκος Οικονομόπουλος ο οποίος εδώ και χρόνια δεν διστάζει να εκφράζει δημόσια τη στάση του.

Πολλές φορές η πίστη του Νίκου Οικονομόπουλου στον Θεό έχει συζητηθεί αρκετά και κάποιες φορές έχει παρεξηγηθεί.

Ωστόσο, ο ίδιος παραμένει σταθερός στις απόψεις του, τονίζοντας μέσα από δηλώσεις και αναρτήσεις του τη σημασία που έχει για εκείνον η σχέση του με τον Χριστό και η πνευματικότητα στην καθημερινότητά του.

Με αφορμή το φετινό Πάσχα, ο γνωστός τραγουδιστής έστειλε το δικό του συγκινητικό μήνυμα μέσω του instgaram στους διαδικτυακούς του φίλους, δίνοντας έμφαση στο βαθύτερο νόημα που έχουν αυτές οι μέρες.

«Ο δικός Του Γολγοθάς είναι η δική μου ελευθερία. Στο δικό Του «Τετέλεσται» βρίσκω την αρχή για τη δική μου πίστη. Γιατί ο δρόμος του Σταυρού είναι το πέρασμα προς την αιώνια νίκη της Ζωής. Καλή Ανάσταση στις ψυχές όλων μας», έγραψε ο τραγουδιστής στέλνοντας ένα μήνυμα ελπίδας και κατάνυξης.