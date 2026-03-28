Νίκος Ψαρράς: Πρόλαβα να πω στη μητέρα μου όλα όσα ήθελα τους τελευταίους μήνες της ζωής της

Ο Νίκος Ψαρράς παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε», το Σάββατο 28 Μαρτίου και αναφέρθηκε στον θάνατο της μητέρας του, αλλά και στην επαγγελματική πορεία του. Μετά από μια περίοδο γεμάτη αμφιβολίες για το επάγγελμα που είχε επιλέξει, ήρθαν οι ευχάριστες μέρες και οι επιτυχίες που τον καθιέρωσαν. Δεν μετάνιωσε για καμία από τις επιλογές που έκανε στο παρελθόν.

Ο Νίκος Ψαρράς ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η απώλεια των ανθρώπων σου είναι κάτι που δεν διαχειρίζεσαι. Ένα μεγάλο κομμάτι σου φεύγει για πάντα και είναι ανεκπλήρωτο. Ευτυχώς, πρόλαβα να πω στη μητέρα μου όσα ήθελα γιατί τους τελευταίους μήνες της ζωής της την είχα εδώ και πέρασα πολύ χρόνο μαζί της. Μακάρι να είχα και άλλο τόσο».

Κάνοντας έναν απολογισμό της επαγγελματικής του διαδρομής, ο ηθοποιός ανέφερε. «Στη δουλειά μου ήρθαν πολύ εύκολα τα πράγματα. Όχι ότι δεν έχω δουλέψει πολύ. Στάθηκα τυχερός και πολύ γρήγορα εισέπραξα αγάπη από τους συναδέλφους μου», ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης θυμήθηκε τα χρόνια που πέρασε στην Αμερική και εκμυστηρεύτηκε ότι υπήρξαν στιγμές που θεωρούσε ότι η υποκριτική δεν ήταν το επάγγελμα που έπρεπε να ακολουθήσει. «Τα χρόνια στην Αμερική ήταν όμορφα, δύσκολα, δημιουργικά και με μεγάλη απογοήτευση και εσωτερική κρίση. Ήταν η μόνη στιγμή στη ζωή μου που ήμουν πεπεισμένος πως έχω διαλέξει λάθος επάγγελμα. Για έναν χρόνο πήγαινα σε οντισιόν, δύο με τρεις φορές την εβδομάδα, και με απέρριπταν όλοι. Έφτασα κοντά στο να κάνω πράγματα, αλλά δεν έγιναν. Αν γύριζα πίσω τον χρόνο, θα τα ξαναπέρναγα όλα», σημείωσε.

