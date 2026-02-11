Νίκος Σεργιανόπουλος: Θρίλερ με τη διαθήκη του ετεροθαλούς αδερφού του – Τι είχε κληρονομήσει από τον ηθοποιό

Ο Νίκος Σεργιανόπουλος δολοφονήθηκε το 2008 και ένα μέρος της περιουσίας του, πέρασε στον ετεροθαλή αδερφό του. Εκείνος πέθανε πριν από σχεδόν 10 χρόνια και ένα μεγάλο μέρος της δικής του περιουσίας, πέρασε σε ΜΚΟ. Γραφολόγος διαπίστωσε πως η υπογραφή του στη διαθήκη ήταν πλαστή, με αποτέλεσμα στενοί συγγενείς του, να προσπαθούν τώρα να μάθουν, αν υπάρχει τρόπος να καρπωθούν εκείνοι όλα όσα τους αναλογούν.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Happy Day», γραφολογικό πόρισμα που ήρθε στο φως τον Φεβρουάριο του 2026, έδειξε ότι η υπογραφή στη διαθήκη του Λεωνίδα Λαγουδάκη – ο οποίος κληρονόμησε αρχικά μέρος της περιουσίας που είχε αποκτήσει ο Νίκος Σεργιανόπουλος – είναι μη γνήσια, υποδεικνύοντας πλαστογραφία.

Η έρευνα επικεντρώνεται σε κύκλωμα που φέρεται να εκμεταλλεύτηκε τον θάνατο του αδερφού του Σεργιανόπουλου για να οικειοποιηθεί την περιουσία. Μετά το γραφολογικό πόρισμα, η υπόθεση εισέρχεται σε νέα φάση, με τις αρχές να ερευνούν την εμπλοκή συγκεκριμένων προσώπων που εμφανίζονταν ως κληρονόμοι μέσω της αμφισβητούμενης διαθήκης.

«Μιλάμε για μεγάλη περιουσία. Τραπεζικές καταθέσεις, χρήματα, ακίνητα. Ένας χαρακτηριστικός είναι ένας πύργος στην Καστέλα, ο οποίος πωλήθηκε κιόλας από τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση, από τη φερόμενη ως κληρονόμο. Ένα σπίτι στον Κεραμεικό…», είπε μεταξύ άλλων η δικηγόρος Σοφία Βλαχιώτη, που εκπροσωπεί συγγενή του ετεροθαλή αδερφού του Νίκου Σεργιανόπουλου.

«Όταν πέθανε ο Νίκος Σεργιανόπουλος δεν άφησε διαθήκη, δεν είχε προβλέψει. Οπότε η περιουσία του πήγε στην μητέρα του, στην αδερφή του και στον ετεροθαλή αδερφό του. Ο αδερφός του είχε κληρονομήσει το σπίτι στο Παγκράτι, πνευματικά δικαιώματα, κάποια ακίνητα στη Δράμα (τόπο καταγωγής του) και αν δεν κάνω λάθος και ένα σκάφος. Το σπίτι στην Καστελα ήταν του ετεροθαλή αδερφού του», συμπλήρωσε η δικηγόρος.

«Η περιουσία που σώζεται που είναι μικρή, έχει δεσμευτεί. Η υπόλοιπη έχει εκποιηθεί, το μεγαλύτερο μέρος» είπε καταληκτικά, σε δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha.

Να σημειώσουμε πως ο Λεωνίδας Λαγουδάκης, ετεροθαλής αδερφός του Νίκου Σεργιανόπουλου, έφυγε από τη ζωή το 2016 από καρκίνο.