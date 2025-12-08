Συμβαίνει τώρα:
Νίκος Βέρτης: «Ακόμα αντέχω, αλλά κάποια στιγμή θα κάνω ένα διαλειμματάκι»

«Πριν βγω στη σκηνή κάνω την προσευχή μου» αποκάλυψε ο ίδιος
Νίκος Βέρτης
Ο Νίκος Βέρτης / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ο πασίγνωστος τραγουδιστής, Νίκος Βέρτης, μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» και τη Βασιλική Μπασιούρη μιλώντας αρχικά για την 10η σεζόν του στο YTON.

«Είμαστε στη 10η σεζόν στο YTON, να περιμένετε διασκέδαση και κάτι πολύ εντυπωσιακό. Το μαγαζί είναι ανακαινισμένο και ανανεωμένο. Ακόμα αντέχω, αλλά κάποια στιγμή θα κάνω ένα διαλειμματάκι», είπε αρχικά ο Νίκος Βέρτης.

Την Λίλα μάλιστα, η οποία είναι μαζί του στο μαγαζί φέτος, την χαρακτήρισε ως «αστέρι»

Ο Νίκος Βέρτης είπε στη συνέχεια: «Πριν βγω στη σκηνή κάνω την προσευχή μου. Και όταν βγαίνω προσπαθώ να δώσω αυτό που ζητάει ο κόσμος να δει και να ακούσει. Η πίστη είναι κάτι πολύ προσωπικό».

Για τον Κωνσταντίνο Αργυρό είπε συγκεκριμένα ότι «είναι ένα πολύ άξιο παιδί και καταπληκτικός τραγουδιστής και με την σκληρή δουλειά του τα κατάφερε. Αν δεν έφερνα εγώ τον Κωνσταντίνο Αργυρό στην Αθήνα, θα τον έφερνε κάποιος άλλος».

