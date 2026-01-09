Νίκος Βέρτης και Εμμανουέλα Κουκλινού σε εικόνες από σπάνια δημόσια εμφάνιση στον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο Νίκος Βέρτης και η Εμμανουέλα Κουκλινού παραμένουν σε σχέση τα τελευταία χρόνια, αλλά φροντίζουν να μην απασχολούν μέσα από δημόσιες εμφανίσεις τους. Προ ημερών, σε μια από τις σπάνιες εξόδους τους που εντοπίστηκαν, οι δυο τους έδειχναν να απολαμβάνουν τις ερμηνείες του Γιώργου Μαζωνάκη στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται ο δημοφιλής τραγουδιστής.

Νίκος Βέρτης και Εμμανουέλα Κουκλινού κάθισαν σε ένα από τα πρώτα τραπέζια του νυχτερινού κέντρου και έδειχναν να διασκεδάζουν με την ψυχή τους. Η παρουσία του ζευγαριού δεν πέρασε απαρατήρητη από τους θαμώνες του καταστήματος. Επί σκηνής, ο Γιώργος Μαζωνάκης, έδινε για ακόμα μια φορά τον καλύτερο εαυτό του.

Η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 εξασφάλισε αποκλειστικά πλάνα από τη βραδινή έξοδο του τραγουδιστή με την αγαπημένη του. «Είναι πανέμορφη και γλυκύτατη κοπέλα. Ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος, που δεν θέλει καθόλου να προβάλλεται η ιδιωτική του ζωή για αυτό πήγαν πολύ διακριτικά στο μαγαζί.

Κάθισε στο τραπέζι του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου που εμφανίζεται ο Γιώργος Μαζωνάκης. Δεν κάθισαν δίπλα δίπλα. Ο Νίκος δεν θέλει να δίνει στόχο. Είναι πολλά χρόνια μαζί», σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο Νίκος Βέρτης διατηρεί εδώ και αρκετά χρόνια σχέση με την Εμμανουέλα Κουκλινού, την οποία προτιμά να κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το ζευγάρι είναι μαζί περίπου από το 2017 και πλέον ζει στην Αθήνα, αφού αρχικά η Εμμανουέλα ζούσε στην Κρήτη. Η σύντροφός του είναι 27χρονη Κρητικιά που ασχολείται με το σχέδιο μόδας και έχει σχεδιάσει στολές για το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Νίκος Βέρτης.