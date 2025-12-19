Νίνα Λοτσάρη: «Βρήκα τρόπους να μη ριζώσει η κακοποιητική συμπεριφορά μέσα μου, έβαλα όρια»

Την προσωπική της εμπειρία κακοποίησης, που υπέστη σε προηγούμενη της σχέση στο παρελθόν, μοιράστηκε η Νίνα Λοτσάρη το βράδυ της Πέμπτης (19.12.2025) όταν και βρέθηκε καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής Real View του OPEN. Μεταξύ άλλων, η εντυπωσιακή περφόρμερ κλήθηκε να εκφέρει άποψη γύρω από την υπόθεση του ξυλοδαρμού της Σοφίας Πολυζωγοπούλου από τον Απόστολο Λύτρα.

«Νομίζω πως όλες οι γυναίκες δεν πρέπει να παίρνουμε μια κακοποιητική συμπεριφορά τόσο ήρεμα, είναι θλιβερό», τόνισε αρχικά η Νίνα Λοτσάρη.

“Βεβαίως έχω έρθει και γω σε μια κατάσταση να πρέπει να αντιμετωπίσω μια κακοποιητική συμπεριφορά. Η αλήθεια όμως είναι ότι βρήκα τρόπους να μη ριζώσουν αυτά μέσα μου ποτέ και να μπω στη δράση. Περισσότερο λεκτική ήταν, θα έλεγα, η κακοποιήση. Μπήκα στη δράση, δηλαδή ήμουν πολύ συνειδητοποιημένη γι’ αυτό που συνέβαινε. Δεν το άφησα να με αγγίξει και έβαλα όρια”.

«Από εκείνη τη στιγμή, ναι. Συνειδητοποίησα ότι δηλαδή έπρεπε αυτό να λήξει γιατί, αν το άφηνα, αυτή η πληγή θα ήταν ακόμα ανοιχτή και ακόμα θα επηρέαζε πάρα πολύ τη ζωή μου. Ήμουν αρκετά ώριμη για να το αντιμετωπίσω και ήμουν πολύ τυχερή», συμπλήρωσε.