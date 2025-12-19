Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Νίνα Λοτσάρη: «Βρήκα τρόπους να μη ριζώσει η κακοποιητική συμπεριφορά μέσα μου, έβαλα όρια»

«Νομίζω πως όλες οι γυναίκες δεν πρέπει να παίρνουμε μια κακοποιητική συμπεριφορά τόσο ήρεμα, είναι θλιβερό», τόνισε αρχικά η Νίνα Λοτσάρη
Νίνα Λότσαρη
Φωτογραφία αρχείου NDP

Την προσωπική της εμπειρία κακοποίησης, που υπέστη σε προηγούμενη της σχέση στο παρελθόν, μοιράστηκε η Νίνα Λοτσάρη το βράδυ της Πέμπτης (19.12.2025) όταν και βρέθηκε καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής Real View του OPEN. Μεταξύ άλλων, η εντυπωσιακή περφόρμερ κλήθηκε να εκφέρει άποψη γύρω από την υπόθεση του ξυλοδαρμού της Σοφίας Πολυζωγοπούλου από τον Απόστολο Λύτρα.

«Νομίζω πως όλες οι γυναίκες δεν πρέπει να παίρνουμε μια κακοποιητική συμπεριφορά τόσο ήρεμα, είναι θλιβερό», τόνισε αρχικά η Νίνα Λοτσάρη.

“Βεβαίως έχω έρθει και γω σε μια κατάσταση να πρέπει να αντιμετωπίσω μια κακοποιητική συμπεριφορά. Η αλήθεια όμως είναι ότι βρήκα τρόπους να μη ριζώσουν αυτά μέσα μου ποτέ και να μπω στη δράση. Περισσότερο λεκτική ήταν, θα έλεγα, η κακοποιήση. Μπήκα στη δράση, δηλαδή ήμουν πολύ συνειδητοποιημένη γι’ αυτό που συνέβαινε. Δεν το άφησα να με αγγίξει και έβαλα όρια”.

«Από εκείνη τη στιγμή, ναι. Συνειδητοποίησα ότι δηλαδή έπρεπε αυτό να λήξει γιατί, αν το άφηνα, αυτή η πληγή θα ήταν ακόμα ανοιχτή και ακόμα θα επηρέαζε πάρα πολύ τη ζωή μου. Ήμουν αρκετά ώριμη για να το αντιμετωπίσω και ήμουν πολύ τυχερή», συμπλήρωσε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
113
97
83
83
81
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo