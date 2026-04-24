Ορέστης Τρίκας: «Θυμώνω πάρα πολύ με την αδικία – Κάποιοι άνθρωποι δεν πρέπει να γίνονται γονείς»

Ο Ορέστης Τρίκας εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» την όχι και τόσο καλή σχέση με τον πατέρα του αλλά για το θέμα της αδικίας στο επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο.

Ο ηθοποιός «έσπασε» όταν αναφέρθηκε στην απώλεια του πατέρα του και στις τελευταίες του στιγμές στο νοσοκομείο. Ο Ορέστης Τρίκας παραδέχτηκε πως δεν είχαν τις καλύτερες σχέσεις, ωστόσο τις δύσκολες ώρες πριν φύγει από τη ζωή, κατάφερε να τον συγχωρήσει για όλα.

«Χωρισμένοι οι γονείς μου, έτσι; Η μητέρα μου είχε να τον δει πόσα χρόνια και τα λοιπά. Την παίρνουν τηλέφωνο απ’ το νοσοκομείο, ο πατέρας μου με καρκίνο στο νοσοκομείο. Με παίρνει η μητέρα μου, δειλά-δειλά μου λέει, «Ορεστάκο, θέλω να σου πω κάτι». Λέω «τι;». «Πρέπει να πάμε κάπου». Λέω «πού να πάμε, μανούλα μου;». «Να πάμε στον πατέρα σου». «Μαμά, στο κλείνω». Όχι, άκουσέ με, λέει, πεθαίνει από καρκίνο, πρέπει να είμαστε δίπλα του», περιέγραψε ο Ορέστης Τρίκας.

«Πέρασα μέχρι να πάω στο νοσοκομείο… Έκανα έναν αγώνα δρόμου σε όλα τα συναισθήματα, τις καταστάσεις, το τι θέλω, το τι δεν θέλω, τι μου έκανε… Αποφασίζω και πάω. Εκεί που τον βλέπω στο κρεβάτι… τώρα σου το λέω και…», συνεχίζει ο ηθοποιός και βουρκώνει.

«Εκεί τον συγχώρεσα. Εκεί είπα, «ξέρεις κάτι, Ορέστη; Είναι ένας άνθρωπος που έκανε λάθη στη ζωή του». Δυστυχώς, και αυτό είναι το άσχημο, δεν υπάρχει σχολή γονέων. Δεν υπάρχει. Κάποιοι άνθρωποι είναι καλό να μη γίνουν γονείς. Γίνονται. Τον συγχώρεσα, δεν ήξερε κι αυτός. Είχε τα πάθη του, είχε τα λάθη του. Και τον συγχώρεσα κι εκεί… έφυγε από μέσα μου ένα… δεν μπορείς να φανταστείς. Γιατί τόσα χρόνια τον κουβαλούσα μέσα μου αυτό το… που μου έκανε ο πατέρας μου, που έκανε… αυτό», κατέληξε συγκινημένος στην ιστορία του ο Ορέστης Τρίκας.