Νόρα Βαλσάμη: Ο γιος της μοιράστηκε μία σπάνια φωτογραφία της σπουδαίας ηθοποιού

Η Νόρα Βαλσάμη έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια να απέχει από τα φώτα της δημοσιότητας και δεν πραγματοποιεί δημόσιες εμφανίσεις.

Πριν από μερικές ώρες και συγκεκριμένα την Κυριακή (29.03.2026), ο μονάκριβος γιος της σπουδαίας ηθοποιού, Έρικ Ανδρέου δημοσίευσε μία φωτογραφία της. Σε αυτήν φαίνεται η Νόρα Βαλσάμη να βρίσκεται μέσα σε ένα αυτοκίνητο και να απολαμβάνει μία βόλτα.

Η ανάρτηση του Έρικ Ανδρέου, καρπού του μεγάλου έρωτα του αείμνηστου σκηνοθέτη Ερρίκου Ανδρέου και της Νόρας Βαλσάμη έγινε στο Facebook και κέρδισε αμέτρητα likes και θετικά σχόλια για την αγαπημένη ηθοποιό.

Τον Ιούλιο του 2025, η Νόρα Βαλσάμη είχε δώσει μία σπάνια συνέντευξη Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου όπου και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον σύζυγό της, Ερρίκο Ανδρέου, οποίος έχει φύγει από τη ζωή.

«Μου λείπει πάρα πολύ. Τον λάτρευα, ήταν ο άνθρωπος μου. Ο Ερρίκος ήταν ο πιο γλυκός και ευγενικός άνθρωπος που γνώρισα στη ζωή μου. Δεν τον ξεπερνάς ποτέ. Μαθαίνεις απλώς να ζεις με τον πόνο», είχε δηλώσει για τον αείμνηστο σύζυγό της η Νόρα Βαλσάμη.