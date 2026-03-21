Νότια Κορέα: Περίπου 260.000 θαυμαστές στη Σεούλ για τη μεγάλη επιστροφή των BTS 

Εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη συναυλία που θα μεταδοθεί ζωντανά στο Netflix
Θαυμαστές συγκεντρώθηκαν εδώ και ώρες στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας της Νότιας Κορέας για το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς: την επιστροφή του πιο επιτυχημένου συγκροτήματος στον κόσμο τα τελευταία χρόνια, των BTS.

Οι BTS ανεβαίνουν σήμερα (21.03.2026) στη σκηνή στην πλατεία Γκουανγκουαμούν στο κέντρο της Σεούλ, στη Νότια Κορέα που μοιάζει περισσότερο με ένα τεράστιο, αυτοσχέδιο χωριό θαυμαστών καθώς περίπου 260.000 φαν αναμένεται να παρακολουθήσουν τη συναυλία των επτά σταρ της K-pop – RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V και Jung Kook – που θα εμφανιστούν μαζί για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 2022, όταν σταμάτησαν τις κοινές εμφανίσεις λόγω των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

Με φόντο μια πύλη του 14ου αιώνα προς το βασιλικό παλάτι, η συναυλία του συγκροτήματος θα περιλαμβάνει τραγούδια από το πολυαναμενόμενο νέο τους άλμπουμ, Arirang, το οποίο κυκλοφόρησε το απόγευμα της Παρασκευής.

Για τη Νότια Κορέα, η συναυλία είναι κάτι περισσότερο από την επιστροφή ενός συγκροτήματος της K-pop – είναι επίσης η επιστροφή μιας πολιτιστικής δύναμης.

Μόνο περίπου 22.000 άτομα που κατάφεραν να εξασφαλίσουν δωρεάν εισιτήρια θα εισέλθουν στον χώρο της συναυλίας – μια μικρότερη περιοχή στην πλατεία Γκουανγκουάμουν που έχει αποκλειστεί.

Η Άμι Οστρόφσκαγια, η οποία μετακόμισε στη Σεούλ από τη Ρωσία πέρυσι για σπουδές, είναι μία από τις τυχερές. «Οι BTS είναι ο λόγος που βρίσκομαι εδώ» δήλωσε στο BBC. «Γι’ αυτό άρχισα να μαθαίνω για την κορεατική ιστορία, τον πολιτισμό, το φαγητό, τον αθλητισμό και τη γλώσσα».

Η Ζακλίν, 29χρονη από την Πόλη του Μεξικού, θα βρίσκεται επίσης στην πλατεία Γκουανγκγουαμούν για να δει τα αγαπημένα της αστέρια, τα οποία θα δει τον επόμενο μήνα ξανά σε συναυλία στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους. «Τα τελευταία χρόνια ήταν μια θλιβερή περίοδος για τους ARMY [θαυμαστές και θαυμάστριες των BTS]. Μου άρεσαν τα σόλο άλμπουμ τους, αλλά είναι πιο καταπληκτικοί όταν είναι μαζί» ανέφερε.

Η ατμόσφαιρα αποπνέει ένα μείγμα κόπωσης και ενθουσιασμού, καθώς οι θαυμαστές έχουν ταξιδέψει απ’ όλα τα μέρη της Γης για μια σπάνια ευκαιρία να δουν από κοντά το συγκρότημα.

Εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη συναυλία που θα μεταδοθεί ζωντανά στο Netflix.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας με τους BTS, το Netflix έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα για τη ζωντανή μετάδοση της συναυλίας, καθώς και του ντοκιμαντέρ «BTS: THE RETURN» για την επανένωση του συγκροτήματος.

Τα αξιοθέατα και τα καταστήματα φωτίστηκαν στο μωβ χρώμα του συγκροτήματος και περίπου 7.000 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στο κέντρο της πόλης για να διαχειριστούν τα πλήθη στην πλατεία. Η πρόσβαση σε δεκάδες κτίρια είναι περιορισμένη και τρεις σταθμοί του μετρό σε κοντινή απόσταση θα παραμείνουν κλειστοί.

Ο τίτλος του άλμπουμ, Arirang, προέρχεται από πιο αγαπημένο παραδοσιακό τραγούδι της Κορέας, που είναι ένας συναισθηματικός ύμνος για τη μετάβαση από τις δυσκολίες προς κάτι καλύτερο. Η πρώτη γνωστή ηχογράφηση του Arirang έγινε στις ΗΠΑ το 1896, ερμηνευμένη από μια ομάδα επτά Κορεατών ανδρών στο Πανεπιστήμιο Χάουαρντ.

Διαφημιστικό βίντεο για το άλμπουμ παρουσιάζει τους RM, V, Jin, Jungkook, Jimin, j-hope και Suga να ακούν αυτή την ηχογράφηση πλέκοντας μια αφήγηση που τους τοποθετεί στην ίδια κατηγορία – εξάγουν την κορεατική κουλτούρα στον κόσμο – αλλά 130 χρόνια αργότερα.

Η μουσική δισκογραφική εταιρεία του συγκροτήματος, Bit Hit Music, ανακοίνωσε ότι το Arirang είχε πουλήσει 3,98 εκατομμύρια αντίτυπα την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του.

Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
