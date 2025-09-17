Νότης Σφακιανάκης: Πρόβλημα υγείας για την σύζυγό του – «Πηγαίνει καλύτερα» λέει ο ανιψιός του τραγουδιστή

Ο Νότης Σφακιανάκης δεν θα επιστρέψει στις μεγάλες πίστες ούτε τη φετινή σεζόν. Αυτό υποστηρίζει ανιψιός του τραγουδιστή, που όπως ανέφερε, έχει συχνή επικοινωνία μαζί του. Μια ατάκα του ωστόσο για την σύζυγο του καλλιτέχνη, δείχνει να επιβεβαιώνει τη φημολογία για ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.

Ο Νότης Σφακιανάκης είναι υγιής και συνεχίζει τη ζωή του κανονικά, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το καλοκαίρι πούλησε ένα από τα σπίτια που είχε αποκτήσει, όπως είπε ο ανιψιός του και βρίσκεται διαρκώς δίπλα στην σύζυγο και τα παιδιά του. Παρακολουθεί όλα όσα γράφονται και λέγονται για εκείνον, χωρίς να μπαίνει στη διαδικασία να τα σχολιάσει.

Όσον αφορά στους ψιθύρους που τον θέλουν να αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας, κάτι τέτοιο δεν ισχύει όπως επιβεβαίωσε ο ανιψιός του. «Είναι μια χαρά, είναι ενεργός στη ζωή του και στην οικογένειά του. Το καλοκαίρι ήταν στην Αθήνα για να διευθετήσει ένα θέμα με ένα ακίνητο που έχει στην Καλλιθέα και το πούλησε», αποκάλυψε η εκπομπή του ΑΝΤ1.

Ο ανιψιός του τραγουδιστή ανέφερε στην εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1: «Τον έχω συναντήσει. Βρισκόμαστε. Είναι πολύ καλά, δεν ξέρω γιατί βγαίνουν και δημοσιεύουν τέτοιες ανακρίβειες. Μια χαρά είναι και στην υγεία του και στην οικογένειά του».

Σε ερώτηση για τον αν είναι καλά στην υγεία της και η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη, απάντησε ότι πηγαίνει καλύτερα, γεγονός που αποκαλύπτει ότι κάτι συμβαίνει, το οποίο δεν έχει γίνει γνωστό και ενδεχομένως αυτός να είναι και ένας από τους λόγους που ο τραγουδιστής απέχει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην εκπομπή αποκαλύφθηκε ότι η κόρη του τραγουδιστή τελικά χώρισε, παρά το γεγονός ότι ετοιμαζόταν να παντρευτεί με τον σύντροφό της.

Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια, ο Νότης Σφακιανάκης έχει επιλέξει να μείνει μακριά από τα νυχτερινά κέντρα και να αφοσιωθεί στην προσωπική του ζωή.