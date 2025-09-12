Lifestyle

Ντέμης Νικολαΐδης: Νέα φωτογραφία από την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδη

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας δημοσίως μία πόζα από τη συνάντησή τους στο ραδιόφωνο
Ντέμης Νικολαΐδης
O Ντέμης Νικολαΐδης / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ο Ντέμης Νικολαΐδης θρηνεί ακόμα τον θάνατο της αγαπημένης του, Αλεξάνδρας Νικολαΐδη που πέθανε στις 23 Αυγούστου χτυπημένη από καρκίνο. 

Παρόλα αυτά ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής προσπαθεί να συνεχίσει τη ζωή του, Έτσι το πρωί της Παρασκευής (12.09.2025) ο Ντέμης Νικολαΐδης ήταν καλεσμένος στο ραδιόφωνο, όπως σας ενημερώσαμε. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας που είναι ένας από τους δύο παραγωγούς που τον φιλοξένησαν στην εκπομπή «Οι από δω τους από κει».

«Καλοί είμαστε», έγραψε ο γνωστός stand up comedian και δημοσίευσε μία selfie μαζί με τον Ντέμη Νικολαΐδη. Μάλιστα, συμπωματικά οι δύο άντρες ήταν ντυμένοι με ασορτί μαύρα T shirts. 

Η ανάρτηση του Αλέξανδρου Τσουβέλα
Η ανάρτηση του Αλέξανδρου Τσουβέλα

Νωρίτερα, η ραδιοφωνική παραγωγός Μαρία Ζαφειράτου είχε ανεβάσει κι εκείνη μία selfie φωτογραφία με τον Ντέμη Νικολαΐδη.

«Πες μου πως ξεκινάει καλά η μέρα σου, χωρίς να μου πεις πως ξεκινάει καλά η μέρα σου», είχε αναφέρει στη λεζάντα της.

Lifestyle
