Ντικ Βαν Ντάικ: Ο 99χρονος θρυλικός ηθοποιός αποκαλύπτει την «κατάρα» του να φτάνεις τα 100 – «Έχω χάσει πολλούς φίλους»

Το κατώφλι των 100 πλησιάζει να περάσει ο Ντικ Βαν Ντάικ- ο θρυλικός ηθοποιός, γνωστός για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη ταινία «Mary Poppins», αποκάλυψε ωστόσο την «κατάρα» του να ζεις σχεδόν έναν αιώνα.

Ο 99χρονος ηθοποιός, κωμικός, συγγραφέας, χορευτής και παραγωγός παραδέχτηκε ότι έπρεπε να αποχαιρετήσει πολλούς αγαπημένους ανθρώπους, ενώ αναλογίστηκε τον θάνατο του επί χρόνια φίλου του Ed Asner το 2021, πριν το remake της ταινίας «The Odd Couple» που έκαναν μαζί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αυτό θα ήταν τόσο διασκεδαστικό και το χάσαμε. Έχω χάσει πολλούς φίλους», δήλωσε ο Van Dyke, σύμφωνα με το People, κατά τη διάρκεια ενός Q&A στο Μαλιμπού της Καλιφόρνιας με τη σύζυγό του, Arlene Silver.

«Έχει ξεπεράσει τους πάντες», συμπλήρωσε η 53χρον Silver. «Αυτή είναι η κατάρα του να ζεις σχεδόν 100 χρόνια».

Dick Van Dyke, 99, reveals the ‘curse’ of living to almost 100 https://t.co/NB72BtCt1P pic.twitter.com/gucRr0dBoQ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ May 26, 2025

Ωστόσο, η Silver σημείωσε ότι ο θρυλικός ηθοποιός παρέμεινε «τόσο θετικός» παρά το γεγονός ότι έχασε τόσους πολλούς φίλους και συμπρωταγωνιστές με τα χρόνια.

«Λοιπόν, η ζωή ήταν καλή για μένα. Δεν μπορώ να παραπονεθώ», αναγνώρισε ο ηθοποιός.

Το ζευγάρι – που είναι παντρεμένο από το 2012 – υπερηφανεύτηκε για τη μακροχρόνια σχέση του.

«Τα πάμε τόσο καλά. Όλοι έλεγαν ότι δεν θα λειτουργούσε», είπε ο Van Dyke, αναφερόμενος στο ηλικιακό χάσμα των 46 ετών που τους χωρίζει.

«Απλώς νοιαζόμαστε τόσο πολύ ο ένας για τον άλλον», συμφώνησε η Silver.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vandy Camp by Arlene & Dick Van Dyke (@vandy.camp)

«Τα ζευγάρια της ίδιας ηλικίας δεν διαρκούν», πρόσθεσε χαριτολογώντας.

Ο πρωταγωνιστής του «Chitty Chitty Bang Bang» – του οποίου τα γενέθλια είναι στις 13 Δεκεμβρίου – έχει στο παρελθόν αποδώσει την καλή του υγεία σε μια συνεπή ρουτίνα γυμναστικής.

«Πάντα γυμνάζομαι, τρεις ημέρες την εβδομάδα», δήλωσε τον Ιανουάριο στο podcast «Where Everybody Knows Your Name».