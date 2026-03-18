Ντόρα Μπακογιάννη για Μαρία Σάκκαρη: Έχει το ίδιο γέλιο με την Μαρίκα Μητσοτάκη, αυτό το πηγαίο

Η Ντόρα Μπακογιάννη παραχώρησε μια διαφορετική συνέντευξη στην εκπομπή «Πορτατίφ» της Νάντιας Αϊβάτογλου στην ΚΡΗΤΗ TV, το βράδυ της Τρίτης 17 Μαρτίου. Μεταξύ άλλων μίλησε για την Μαρία Σάκκαρη και τον ανιψιό της Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, που σχεδιάζουν να παντρευτούν το 2027, ενώ αποκάλυψε πως η ίδια είχε δεχθεί πρόταση στο παρελθόν, για να γίνει η ζωή της κινηματογραφική ταινία.

Η Ντόρα Μπακογιάννη ανέφερε πως τα Χανιά αρέσουν τόσο στην Μαρία Σάκκαρη όσο και στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει το μέρος που σκοπεύουν να παντρευτούν. «Η Μαρία Σάκκαρη είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Ένα πολύ καλό κορίτσι» είπε αρχικά η βουλευτής της ΝΔ.

Αναφορικά με τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη ανέφερε: «Δεν ξέρω αν έχει χωριό η νύφη αλλά νομίζω ότι αγαπάει κι αυτή τα Χανιά πάρα πολύ. Τους βλέπω συνεχώς στα Χανιά δηλαδή. Κι επειδή τους βλέπω πολύ στα Χανιά, νομίζω ότι τα αγαπούν πολύ». Σε ερώτηση για την ομοιότητα της τενίστριας με τη μητέρα της, Μαρίκα Μητσοτάκη, η Ντόρα Μπακογιάννη είπε με χαμόγελο: «Έχουν το ίδιο γέλιο, αυτό το πηγαίο γέλιο».

Σε άλλο σημείο αποκάλυψε πως είχε δεχθεί πρόταση για να γίνει η ζωή της κινηματογραφική ταινία. «Τους είπα “παιδιά αφήστε να τελειώσει, γιατί ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί”. Δεν ξέρω ποια θα μπορούσε να με υποδυθεί» είπε η Ντόρα Μπακογιάννη. Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το 44ο λεπτό και μετά στο επόμενο βίντεο.

Η αποκάλυψη για τον αρραβώνα των δυο νέων έγινε από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, όταν κατά τη διάρκεια του καφέ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο Κολωνάκι μετά τη δοξολογία στην Μητρόπολη Αθηνών, ανέφερε ότι ο γιος του και η τενίστρια προγραμματίζουν τον γάμο τους.

Η Μαρία Σάκκαρη δήλωσε προ ημερών τυχερή που έχει έναν τέτοιο σύντροφο καθώς τη βοηθά και τη στηρίζει να πραγματοποιεί όλα της τα όνειρα. «Σίγουρα ο γάμος θα γίνει το καλοκαίρι του 2027, αλλά δεν έχουμε συζητήσει τίποτα παραπάνω, διότι έγινε λίγο πριν φύγω για την Αυστραλία!» αποκάλυψε για τον επικείμενο γάμο τους.

Στην ερώτηση για το αν σκέφτεται μαζί με τον γάμο της να σταματήσει το τένις για να δημιουργήσει οικογένεια, η Μαρία Σάκκαρη εμφανίστηκε κάθετη λέγοντας, «Ούτε καν! Ίσα-ίσα, είμαι πολύ τυχερή που έχω αυτόν τον σύντροφο, που με βοηθάει και με ωθεί να συνεχίσω για να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου.

Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι η μοναξιά είναι δύσκολη… Το να είσαι με έναν άνθρωπο δίπλα σου, που πιστεύει σε εσένα κάθε μέρα είναι κάτι υπέροχο. Εννοείται ότι έχουμε στο μυαλό μας να κάνουμε οικογένεια κάποια στιγμή, όμως προς το παρόν το έχουμε συζητήσει και έχουμε πει ότι θέλουμε να παίζω».