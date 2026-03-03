Ντορέττα Παπαδημητρίου για Γιώργο Γεροντιδάκη: Δεν είναι μια φιλία που εξελίχθηκε σε έρωτα

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης παραμένουν σε σχέση και το τελευταίο διάστημα εμφανίζονται όλο και συχνότερα μαζί. Δεν επιθυμούν να προβάλουν προσωπικές στιγμές τους, ωστόσο ορισμένες φορές έχουν καταγραφεί μαζί από κάμερες και φωτογράφους.

Το βράδυ της Δευτέρας (02-03-2026), Ντορέττα Παπαδημητρίου και Γιώργος Γεροντιδάκης παρακολούθησαν την επίσημη πρεμιέρα της νέας κωμικής ταινίας «Φίλοι για πάντα» σε γνωστό εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Στη συνέχεια η ηθοποιός παραχώρησε δηλώσεις σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών και μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε και για τη σχέση της.

Στο απόσπασμα των δηλώσεών της, που προβλήθηκε από την εκπομπή «Happy Day» του Alpha, η Ντορέττα Παπαδημητρίου ρωτήθηκε αν και η δική της σχέση ξεκίνησε από φιλία και εξελίχθηκε σε έρωτα: «Δεν είναι φιλία που να εξελίχθηκε σε έρωτα. Δεν με ενοχλεί να με ρωτάνε απλά εγώ από την πλευρά μου μπορεί να είμαι βαρετή. Απαντώ κατάλληλα» είπε η ηθοποιός.

Σε δηλώσεις που είχε παραχωρήσει προ ημερών, η Ντορέττα Παπαδημητρίου ανέφερε πως η σχέση της με τον Γιώργο Γεροντιδάκη βρίσκεται σε πολύ καλή φάση και γι’ αυτό το λόγο υπάρχει και αυτή η ελάχιστη περισσότερη εξωστρέφεια. Το ζευγάρι έχει πραγματοποιήσει ταξίδια τους τελευταίους μήνες, με την ευτυχία τους να αποτυπώνεται κατά καιρούς, μέσα από εικόνες που δημοσιεύουν.

Προ μηνών Ντορέττα Παπαδημητρίου και Γιώργος Γεροντιδάκης διασκέδασαν στην Άννα Βίσση, με την παρουσία τους να κεντρίζει τα βλέμματα. Οι δυο τους προσπαθούν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, από τότε που ξεκίνησε. Το τελευταίο διάστημα πάντως, δεν διστάζουν να εμφανίζονται ακόμα και σε εκδηλώσεις που γνωρίζουν ότι καλύπτονται δημοσιογραφικά.