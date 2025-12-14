Συμβαίνει τώρα:
Ντορέττα Παπαδημητρίου για Γιώργο Γεροντιδάκη: «Νομίζω ότι κάποια πράγματα πια είναι προφανή»

«Ο πυρήνας της οικογένειας νομίζω ότι είναι πιο σημαντικός από ποτέ», δήλωσε ακόμα
Ντορέττα Παπαδημητρίου και Γιώργος Γεροντιδάκης
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Μία τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Ντορέττα Παπαδημητρίου και μίλησε για τη σχέση της με τον Γιώργο Γεροντιδάκη, χωρίς να αναφέρει πολλές λεπτομέρειες. 

Η γνωστή ηθοποιός το πρωί της Κυριακής (14.12.2025) στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε» μίλησε για τη ζωή και την καριέρα της με τη Ζωή Κρονάκη και τον Τάσο Ιορδανίδη. Η Ντορέττα Παπαδημητρίου τόνισε ότι ζει την καθημερινότητά της όπως επιθυμεί και δεν της αρέσει να αναλύει δημοσίως τη σχέση της με τον Γιώργο Γεροντιδάκη. 

«Κάνουμε τον “Άνθρωπο χωρίς όνομα”. Είναι ένα κλασικό δραματικό έργο εποχής, που δεν έχω ξανακάνει κιόλας εγώ κάτι αντίστοιχο, οπότε είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για μένα. Με τον Θανάση Κουρλαμπά, τον Ορέστη Τρίκα, τον Φώτη Κουτρουβίδη, σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαΐδης. Είναι μια πολύ ωραία παράσταση», είπε για την παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί φέτος τον χειμώνα.

«Ο τρόπος που κάποιοι άνθρωποι μέσα στη δουλειά σ’ έχουνε ας πούμε βάλει σε μια συγκεκριμένη κατηγορία, ότι ξέρεις “η Ντορέττα κάνει αυτό”, ή “η Ντορέττα κάνει μόνο κωμωδία”, ή “χορούς, τραγούδια, τέτοια”, τελικά επηρεάζει πάρα πολύ τις δουλειές που σου δίνεται η ευκαιρία να κάνεις», είπε για το γεγονός ότι παίζει σε ένα δραματικό έργο στο θεατρικό σανίδι.

Παράλληλα, μίλησε για την απώλεια του πατέρα της που έδεσε ακόμα περισσότερο την οικογένειά τους. 

«Τώρα θα είναι 11 χρόνια, αλλά ήταν και πολύ ξαφνικό έτσι όπως έγινε, οπότε ξέρεις, αυτό μας συσπείρωσε, γιατί βρεθήκαμε όλες σοκαρισμένες με το όλα πως έγινε αυτό. Είμαστε μια δεμένη οικογένεια και τα παιδιά με την μαμά μου, ακόμα και τώρα που είναι μεγάλα, 20 χρονών,  την παίρνουν τηλέφωνο, πάνε και τη βλέπουνε. Μας αρέσει να βγαίνουμε έξω όλοι μαζί. Θέλω να πω, έχουμε κρατήσει αυτό το κομμάτι το της οικογένειας, το δεμένο, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά στις μέρες μας που όλα είναι λίγο… σκρολαριστά, που λέω κι εγώ και φεύγουν. Οπότε, ο πυρήνας της οικογένειας νομίζω ότι είναι πιο σημαντικός από ποτέ», είπε για το πώς επηρεάστηκαν οι ζωής των μελών της οικογένειάς της από τον θάνατο του πατέρα της.

Επίσης αναφέρθηκαν και στην προσωπική της ζωή, όταν κάποια στιγμή η Ζωή Κρονάκη είπε στην ηθοποιό: «Δεν μπορούν να σε φλερτάρουν κιόλας…».

Τότε η Ντορέττα Παπαδημητρίου έδωσε την απάντηση: «Έτσι κι αλλιώς…».

Λίγο αργότερα, η Ντορέττα Παπαδημητρίου μίλησε για την προσωπική της ζωή, τονίζοντας ότι έχει επιλέξει να την κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Εγώ δεν έχω βγει ποτέ να εξηγήσω ή να αναλύσω τίποτα και ζω τη ζωή μου κανονικότατα, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Δεν μου αρέσει να την αναλύω και να την εξηγώ. Ούτε θα βγω να πω “ναι”, ούτε θα βγω να πω “όχι”.

Νομίζω ότι κάποια πράγματα πια είναι προφανή, δεν χρειάζεται να τα εξηγήσεις. Δεν είμαι καθόλου της ανάλυσης, δεν έχω αυτή την υποχρέωση», είπε η γνωστή καλλιτέχνιδα, αναφερόμενη στη σχέση της με τον επίσης ηθοποιό, Γιώργο Γεροντιδάκη.

