Ντορέττα Παπαδημητρίου και Γιώργος Γεροντιδάκης στο Λονδίνο με τα παιδιά της ηθοποιού – Το άλμπουμ της εξόρμησής τους

Το ζευγάρι είναι στα καλύτερά του και δεν το κρύβει
Ένα ταξίδι αναψυχής στο κοσμοπολίτικο Λονδίνο απολαμβάνουν αυτό το διάστημα ο Γιώργος Γεροντιδάκης και η Ντορέττα Παπαδημητρίου και μαζί τους βρίσκονται και άλλα αγαπημένα τους πρόσωπα, όπως οι δυο γιοι της ηθοποιού.

Το μεσημέρι της Κυριακής (08.02.2026) η Ντορέττα Παπαδημητρίου δημοσίευσε αρκετές φωτογραφίες από την εξόρμησή τους και μάλιστα μία από αυτές είναι selfie που τράβηξε ο σύντροφός της. Παρόλο που η ηθοποιός και ο Γιώργος Γεροντιδάκης κρατούν low profile γύρω από τη σχέση τους, δεν κρύβουν ότι ζουν έναν μεγάλο έρωτα. 

Στην παρέα του ζευγαριού ήταν και οι δύο γιοι που έχει αποκτήσει η Ντορέττα Παπαδημητρίου με τον πρώην σύζυγό της, Κώστα Πηλαδάκη, καθώς και άλλα φιλικά τους πρόσωπα. 

«London calling», έγραψε η γνωστή καλλιτέχνιδα ως λεζάντα στην ανάρτησή της.

 
 
 
 
 
«Ο έρωτας σε κάνει πιο συγκεντρωμένο. Σου δίνει να καταλάβεις ότι υπάρχει ευτυχία, το πόσο μπορείς να ανθίσεις σε όλα τα επίπεδα χωρίς να κάνεις τίποτα. Σου προκαλεί ηρεμία, όχι αναταραχή, αν και έχουμε μάθει να τον συνδυάζουμε με θυελλώδεις καταστάσεις. Η αγάπη, το μήνυμα, το νοιάξιμο, η απλή σκέψη μέσα στην ημέρα…

Όταν είναι ανοιχτό το συναίσθημα αυτό, εκπέμπεται παντού. Όταν είσαι ερωτευμένος, σου λένε “φωτίστηκες”. Γλυκαίνεις, γιατί βγαίνουν προς τα έξω τα ωραία συναισθήματά σου. Επίσης, με τον έρωτα είσαι καλύτερα και στη δουλειά σου. Όταν είσαι ερωτευμένος, ο χρόνος σταματάει και ζεις. Ζεις. Η ένωση δυο ανθρώπων που είναι ερωτευμένοι είναι ζωή. Αυτό είναι έρωτας και όχι το δέσιμο ενός ανθρώπου από έναν άλλον, η σκέψη “να τον κρατήσω πάση θυσία”, αυτό είναι που σε αποσυντονίζει», δήλωσε ο γνωστός ηθοποιός, Γιώργος Γεροντιδάκης, σε πρόσφατη συνέντευξή του

