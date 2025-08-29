Ντορέττα Παπαδημητρίου: Οργισμένη αντίδραση για διαδικτυακή απάτη – «Δεν είμαι εγώ» ξεκαθαρίζει

Η διαδικτυακή απάτη στήθηκε αυτή τη φορά πάνω σε φωτογραφίες που είχε βγάλει στο παρελθόν η Ντορέττα Παπαδημητρίου. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια ενημερώθηκε και αντέδρασε ταχύτατα. Κάποιοι είχαν προσπαθήσει να στήσουν παγίδα σε ανυποψίαστους χρήστες των social media για να κερδίσουν χρήματα.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου ενημέρωσε άμεσα τους διαδικτυακούς της φίλους, μέσα από story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, προειδοποιώντας τους για την διαδικτυακή απάτη και ζητώντας να κάνουν αναφορά στον συγκεκριμένο λογαριασμό.

«Δεν είμαι εγώ. Θαυμαστές μου, κάντε ένα report αν έχετε την καλοσύνη. Ευχαριστώ!», έγραψε στην ανάρτησή της η Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Το φαινόμενο των ψεύτικων προφίλ έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, συχνά με στόχο την κλοπή προσωπικών δεδομένων ή την οικονομική εκμετάλλευση.

Προ ημερών η Ντορέττα Παπαδημητρίου είχε δημοσιοποιήσει φωτογραφίες με τον Γιώργο Γεροντιδάκη από τις διακοπές τους.